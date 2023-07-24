Размещение группы российских наемников «Вагнер» в Беларуси создает растущие риски для безопасности Латвии, Литвы и Польши, но против этого есть средства, заявил агентству ЛЕТА директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Военный эксперт: Путин готовит новый путь эскалации, «Вагнер» может провести диверсию на территории стран Балтии
В Twitter Сартс признал, что президент России Владимир Путин готовит новый путь эскалации против Украины, обеспечив себе двухступенчатых посредников - президента Белоруссии Александра Лукашенко и «вагнеровских» террористов.
Также Сартс сообщил агентству ЛЕТА, что Путин в данный момент не находится в сильной позиции, но если посмотреть на размещение ядерного оружия в Белоруссии и начатую Лукашенко ядерную риторику, с одной стороны, и присутствие «вагнеровцев» в Белоруссии, с другой стороны, то есть реальная возможность провести диверсию «Вагнера» или подобную операцию.
Хотя действия России не совсем логичны, Сартс считает, что основной целью такой диверсии будут поставки в Украину западного оружия.
«В то же время могут сложиться обстоятельства, когда достаточно интересно и выгодно будет просто создать политический эффект», - добавил Сартс.
На вопрос, создает ли присутствие «Вагнера» в Белоруссии повышенные риски безопасности для Латвии, Литвы и Польши, Сартс ответил, что степень риска должна быть основана не на заявлениях в публичном пространстве, а на том, какие реальные силы можно найти в Белоруссии.
«Конечно, риски возрастают, но их серьезность связана с тем, что именно представляют собой силы и как они финансируются. Если финансирование из России продолжится, то сценарии кажутся весьма вероятными», - сказал Сартс.
Учитывая вышесказанное, против Латвии, Литвы и Польши можно использовать саботаж или подобные действия, но против этого есть средства.
«Необходимо дать понять, что ответ будет полномасштабным в соответствии с угрозами и происхождением», - сказал Сартс.
Уже сообщалось, что, по данным Министерства обороны, нынешние передвижения наемников «Вагнера» в Белоруссии не представляют прямой угрозы для Латвии.