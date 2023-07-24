Литва готовится к закупке «Леопардов»

«В ближайшее время, уже на этой неделе, мы подпишем протокол о намерениях с немецким производителем», - сказал министр Арвидас Анушаускас журналистам после заседания Совета национальной обороны.

«Если вы знаете, сколько «Леопардов» производится в других странах, поделитесь с нами этими знаниями», - так министр обороны Литвы ответил на вопрос о том, планируется ли подписание контракта только лишь с одной группой производителей.

В то же время он заметил, что пока не может комментировать детали, поскольку речь идет только о протоколе о намерениях.

«Детали /.../ остаются вопросом будущего, потому что мы нуждаемся в стабильных источниках финансирования, так что речь сейчас идет о протоколе о намерениях», - сказал министр.

На вопрос, почему был выбран немецкий производитель, министр ответил, что не будет вдаваться в подробности, поскольку «политическому решению предшествует обсуждение в военном совете».

Литва закупает танки для создания дивизии. Соответствующие поправки в законодательство изначально предполагалось внести в июне, но теперь это планируется сделать в сентябре, когда Сейм соберется на осеннюю сессию.

«Это рабочий процесс. В любом случае мы впишем дивизию /.../ в наши законы. Потому что мы не можем развивать этот процесс, если он не прописан в законах», - сказал Анушаускас.

Говоря о закупках, необходимых для дивизии, министр обороны сказал, что Литва проводит консультации с партнерами насчет дополнительных подразделений поддержки, которые могли бы помогать Литве, пока она не создаст свои.

Дивизия - основная тактическая единица армий многих стран, обычно состоящая из 2-4 бригад или полков численностью от 10 000 до 20 000 солдат.