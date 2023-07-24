Популярный эстонский музыкант отказался дуть в алкометр после дорожной аварии

Сегодня в Мярьямааской волости произошла дорожная авария, после которой два человека были доставлены в больницу на обследование. По предварительным данным, виновником аварии стал участник музыкальной группы Hellad Velled, который не счел нужным доказывать, что он не был пьян в момент ДТП.
Глава оперативной службы Ляэнеской префектуры Алар Смирнов рассказал, что в 8.13 Центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в деревне Оргита в Мярьмааской волости, где столкнулись автомашины KIA и Chrysler. ДТП было зафиксировано на участке дороги, где максимально допустимая скорость движения составляет 70 км/ч.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель машины Chrysler при совершении левого поворота при выезде на шоссе со второстепенной дороги не пропустил двигавшуюся по шоссе машину KIA.
В автомобиле KIA были четыре человека, два из которых, 13-летний мальчик и 51-летняя женщина, были доставлены в больницу на осмотр. В Chrysler находился только водитель, 51-летний мужчина, который не пострадал.
Водитель машины KIA был трезв, а водитель Chrysler отказался дуть в алкометр на месте аварии, поэтому степень его возможного опьянения будет выяснена в ходе экспертизы, заметил Смирнов.
По имеющимся у Postimees неподтвержденным данным, за рулем Chrysler находился член музыкального ансамбля Hellad Velled Март Пеэбо. Комментариев Postimees мужчина дать не пожелал, сказав, что эта тема не нуждается в освещении. В то же время Пеэбо заметил, что хотя он и отказался дуть в алкометр, он был трезв.