Популярный эстонский музыкант отказался дуть в алкометр после дорожной аварии

Глава оперативной службы Ляэнеской префектуры Алар Смирнов рассказал, что в 8.13 Центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в деревне Оргита в Мярьмааской волости, где столкнулись автомашины KIA и Chrysler. ДТП было зафиксировано на участке дороги, где максимально допустимая скорость движения составляет 70 км/ч.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель машины Chrysler при совершении левого поворота при выезде на шоссе со второстепенной дороги не пропустил двигавшуюся по шоссе машину KIA.

В автомобиле KIA были четыре человека, два из которых, 13-летний мальчик и 51-летняя женщина, были доставлены в больницу на осмотр. В Chrysler находился только водитель, 51-летний мужчина, который не пострадал.

Водитель машины KIA был трезв, а водитель Chrysler отказался дуть в алкометр на месте аварии, поэтому степень его возможного опьянения будет выяснена в ходе экспертизы, заметил Смирнов.