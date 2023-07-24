Собственники возмущены: в Таллинне хотят создать заповедник сталинской архитектуры

«Когда в 2019 году был принят Закон об охране памятников старины, собственникам пообещали упразднить как дублирование разрешительной процедуры, так и пересмотр ценности зданий, расположенных в зоне охраны памятников старины. На деле же оба обещания владельцам были нарушены», - отметил Красс.

По словам Красса, даже дефицит государственного бюджета не изменил желания государственных правителей удерживать на зарплате сотни чиновников, задачей которых является притеснение десятков тысяч собственников, вынужденных обращаться за разрешением на любую строительную работу как в местное самоуправление, так и в Департамент охраны памятников старины. «Учитывая, что в Эстонии под охраной государства находятся 16 000 зданий, тогда как в Финляндии - 2 000, а в Норвегии - 5 000. Тут Эстония явно переборщила с бюрократией», - сказал Красс.