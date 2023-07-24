В ответ на молитвы жителей деревни редкие птицы свили гнездо на пути строительства Rail Baltic

Орланы-белохвосты относятся к охраняемым видам первой категории. Это самые крупные представители пернатых, живущие в Эстонии. Из-за деятельности человека они находятся под угрозой исчезновения, а все известные места их обитания берутся под охрану как охраняемая территория, заказник, либо как постоянное место обитания. Руководитель бюро охраны видов Департамента окружающей среды Марью Эрит подтвердила, что в радиусе 200 метров вокруг найденного в Пярнумаа гнездового дерева орланов-белохвостов территория была взята под охрану как место постоянного обитания.