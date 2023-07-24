В ответ на молитвы жителей деревни редкие птицы свили гнездо на пути строительства Rail Baltic

Три недели назад в Департамент окружающей среды поступило сообщение, которое заставило чиновников чесать затылок. В Пярнуском уезде на маршруте железной дороги Rail Baltic (RB) поселилась пара орланов-белохвостов, и вокруг их гнездового дерева запрещена малейшая строительная деятельность, не говоря уже о строительстве железной дороги.
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Орланы-белохвосты относятся к охраняемым видам первой категории. Это самые крупные представители пернатых, живущие в Эстонии. Из-за деятельности человека они находятся под угрозой исчезновения, а все известные места их обитания берутся под охрану как охраняемая территория, заказник, либо как постоянное место обитания. Руководитель бюро охраны видов Департамента окружающей среды Марью Эрит подтвердила, что в радиусе 200 метров вокруг найденного в Пярнумаа гнездового дерева орланов-белохвостов территория была взята под охрану как место постоянного обитания.