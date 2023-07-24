Популярные туристические направления теряют привлекательность из-за жары

Из-за аномальной жары все больше и больше туристов стали избегать летнего отдыха в Испании, Греции и на юге Италии. Предполагается, что туристы предпочитают отдыхать вне летнего сезона или в более прохладных условиях

Согласно опросу, проведенному ETК в начале июня, число людей, планирующих путешествовать в период с июня по ноябрь этого года, сократилось на четыре процента по сравнению с 2022 годом.

Южная Европа в настоящее время переживает самые жаркие летние температуры, и ожидается еще одна волна тепла. Этим летом на Сицилии, в Греции и на востоке Испании температура подскочила до 45 градусов.

Прошлое лето было самым жарким за все времена. Опрос ETК показал, что Испания является самым популярным туристическим направлением среди европейских стран, за ней следуют Франция, Италия и Греция.

В прошлом году туристическая популярность Чехии, Ирландии и Болгарии увеличилась, благодаря их более прохладному климату и относительно меньшему количеству туристов по сравнению с южными странами Европы.

Американское издание похвалило эстонскую погоду

Портал экономических новостей CNBC в качестве положительного примера привел Эстонию, где летняя жара редко превышает 30 градусов, и поэтому Эстония может стать излюбленным местом для туристов, отдыхающих летом.