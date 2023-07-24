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Метеорологи предупреждают ⟩ На Эстонию надвигается сильная гроза с градом

rus.postimees.ee
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Ливень.
Ливень. Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Агентство окружающей среды выпустило для Эстонии предупреждение о грозе и граде на предстоящий вторник, 25 июля.

Во вторник утром грозовые ливни достигнут Рижского залива и Южной Эстонии и в течение дня распространятся по стране в северо-восточном направлении.

Грозы, а местами сильные дожди, также могут сопровождаться градом.

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