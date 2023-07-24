Метеорологи предупреждают ⟩ На Эстонию надвигается сильная гроза с градом

Rus.Postimees.eeПогодаМетеорологи предупреждают ⟩ На Эстонию надвигается сильная гроза с градомrus.postimees.ee24 июля 2023, 17:21Facebook TwitterComments Ливень. Фото: Урмас Луйк/Pärnu PostimeesАгентство окружающей среды выпустило для Эстонии предупреждение о грозе и граде на предстоящий вторник, 25 июля.Во вторник утром грозовые ливни достигнут Рижского залива и Южной Эстонии и в течение дня распространятся по стране в северо-восточном направлении.Грозы, а местами сильные дожди, также могут сопровождаться градом.Facebook TwitterComments Ключевые слова погодагрозапредупреждениеливень Pекомендуем