Крупная сделка ⟩ Департамент конкуренции одобрил продажу мясокомбината Rakvere

Цена сделки, заключенной в декабре прошлого года, составляет 90 миллионов евро, из которых 20 миллионов евро зависят от совокупных результатов Maag Group и приобретенного мясоперерабатывающего производства. Из фиксированной покупной цены в 70 миллионов евро Maag выплатит 55 миллионов евро сразу после завершения сделки, а остальную часть в течение следующих трех лет, сообщает HKScan на фондовую биржу.

Для завершения сделки требовалось одобрение департаментов конкуренции Эстонии и Латвии. Латвийские власти дали зеленый свет на сделку в феврале этого года.

Департамент конкуренции Эстонии пришел к выводу, что слияние Maag Group и HKScan Eesti нанесло бы существенный ущерб конкуренции на товарных рынках производства и реализации белого свежего мяса и переработанных мясных продуктов, однако в соответствии с законом о конкуренции департамент может дать разрешение на слияние, если стороны возьмут на себя обязательства по предотвращению ущерба конкуренции. С предложением взять на себя обязательства выступило предприятие Maag Grupp, сообщил Департамент конкуренции.

«AS Maag Grupp продаст свою существующую деятельность в области производства и продажи мясных продуктов в два этапа - куриные продукты, реализуемые под торговой маркой Rannamõisa, и AS Rannarootsi Lihatööstus. Благодаря обязательствам слияние не приведет к постоянному изменению структуры рынка и консолидации деятельности AS Maag Grupp и AS HKScan Eesti», - пояснила генеральный директор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Ле.

Департамент конкуренции контролирует слияния компаний, общий оборот сторон в предыдущем финансовом году в Эстонии превышает 6 миллионов евро, а оборот как минимум двух сторон слияния в Эстонии превышает 2 миллионов евро у каждой.

Балтийские производственные подразделения HKScan расположены в Раквере, Табасалу и Вииратсе в Эстонии и в Елгаве в Латвии. Продукция предприятия продается в регионе под торговыми марками Rakvere, Tallegg, Rigas Miesnieks, Jelgava и Klaipedos Maistas. Оборот балтийских подразделений увеличился почти на 25 миллионов евро до 195,7 миллиона евро в прошлом году, а операционные убытки (EBIT) в 2021 году выросли с 3,6 миллиона евро до 60,8 миллиона евро.