«Новости в 7» за 24 июля: чем вызвано волнение жителей столичного Пирита-Козе, МВД хочет начать штрафовать за умышленное нарушение работы Центра тревоги и 150 евро за обед с Александром Васильевым! Что можно было получить за эту сумму?

Сегодня в выпуске:

- МВД хочет начать штрафовать за умышленное нарушение работы Центра тревоги.Кто обрывает звонкам линии Центра - разбиралась наш корреспондент

- Коротко по стране: группа специалистов исследовала останки парома "Эстония", заявки на возмещение ущерба от вакцин не успевают обрабатывать, МВД хочет запретить анонимные сим-карты и о краже скульптуры трубочиста

- Сотни жителей столичного микрорайона Пирита-Козе лишатся прямой автобусной линии в центр города. Подробности - в материале нашей съёмочной группы

- В Таллинне с лекцией о важной роли цветов в моде выступил историк моды Александр Васильев. Маэстро – великолепный рассказчик, и два часа все слушали его, затаив дыхание, а о чем рассказывал театральный художник и искусствовед - в нашем материале

- Мировые новости: Игорь Стрелков после ареста находится в СИЗО «Лефортово», пожары вспыхнули на греческих островах Эвбея и Корфу, Грета Тунберг избежала тюрьмы за неповиновение полиции

- В минувшее воскресенье, в Таллинне отгремел традиционный «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Чем удивляли жюри конкурсанты, куда уехал главный приз и что стояло за подготовкой яркого и красочного шоу-в нашем репортаже