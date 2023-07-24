Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, Анна Мажаева и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 24 июля: чем вызвано волнение жителей столичного Пирита-Козе, МВД хочет начать штрафовать за умышленное нарушение работы Центра тревоги и 150 евро за обед с Александром Васильевым! Что можно было получить за эту сумму?
Сегодня в выпуске:
- МВД хочет начать штрафовать за умышленное нарушение работы Центра тревоги.Кто обрывает звонкам линии Центра - разбиралась наш корреспондент
- Коротко по стране: группа специалистов исследовала останки парома "Эстония", заявки на возмещение ущерба от вакцин не успевают обрабатывать, МВД хочет запретить анонимные сим-карты и о краже скульптуры трубочиста
- Сотни жителей столичного микрорайона Пирита-Козе лишатся прямой автобусной линии в центр города. Подробности - в материале нашей съёмочной группы
- В Таллинне с лекцией о важной роли цветов в моде выступил историк моды Александр Васильев. Маэстро – великолепный рассказчик, и два часа все слушали его, затаив дыхание, а о чем рассказывал театральный художник и искусствовед - в нашем материале
- Мировые новости: Игорь Стрелков после ареста находится в СИЗО «Лефортово», пожары вспыхнули на греческих островах Эвбея и Корфу, Грета Тунберг избежала тюрьмы за неповиновение полиции
- В минувшее воскресенье, в Таллинне отгремел традиционный «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Чем удивляли жюри конкурсанты, куда уехал главный приз и что стояло за подготовкой яркого и красочного шоу-в нашем репортаже
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 21 июля.