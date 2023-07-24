Литва призывает увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии

«Нам необходимо обеспечить более глубокое понимание нашей решимости помочь Украине добиться победы и вступления в НАТО. Пришло время удвоить наши усилия», - призвал он.

Министр транспорта сообщил, что у Литвы есть предложения по быстрому увеличению объемов транспортировки зерна из Украины до Балтийского моря, однако переговоры с ЕК и Польшей идут не очень успешно.

По его словам, для ускорения транспортировки украинского зерна Литва предлагает перенести таможенный и санитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеда, а также улучшить отслеживание грузов на польской территории.

В апреле он говорил, что очереди на украинско-польской границе мешают бесперебойной транспортировке украинского зерна по железной дороге в Литву через Польшу.

После того как на прошлой неделе Россия вышла из соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, президент Гитанас Науседа заявил, что для экспорта зерна будут изыскиваться альтернативы по Балтийскому морю.

Ранее на прошлой неделе руководитель Клайпедского порта Альгис Латакас заявил, что Литва может принять более 10 млн тонн зерна, но самой большой проблемой остается его доставка в порт.

По словам Латакаса, в настоящее время пропускная способность Клайпедского порта составляет 10-15 млн тонн зерна вместе с примерно 3,5 млн. тонн, которые экспортируют литовские производители зерна.