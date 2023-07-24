Литва призывает увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас в совместном письме призвали в понедельник Еврокомиссию укрепить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна через страны Балтии.
Как сообщает литовский МИД, в письме на имя главы внешнеполитического ведомства блока Жосепа Борреля, исполнительного вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, комиссара ЕК по транспорту Адины Вэлян и комиссара ЕК по сельскому хозяйству Януша Войцеховского подчеркивается, что решение России прекратить Черноморскую зерновую инициативу и бомбардировка Одесского порта ухудшают и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.
Министры отметили, что транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии может стать «жизнеспособной и долгосрочной альтернативой» для экспорта украинского зерна. Улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между различными железнодорожными колеями способствовало бы увеличению пропускной способности.
В отчете МИД отмечается, что упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение «зеленых линий» и перенос таможенных процедур в порты стран Балтии могли бы позволить перевозить в несколько раз больше сельскохозяйственной продукции и автомобильным, и железнодорожным транспортом.
«Балтийская инфраструктура может стать жизнеспособным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии обладают большими возможностями по перевалке сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только по зерну», - говорится в письме.
В письме министры предлагают ЕК активно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС для обеспечения транзита украинской продукции и оценить предложенные Литвой конкретные меры по укреплению альтернативного балтийского маршрута.
В свою очередь, Ландсбергис также утверждает в Twitter, что после Вильнюсского саммита НАТО «Путин чувствует себя уверенно и пошел на обострение ситуации, выйдя из зерновой сделки, напав на Одессу, а теперь и на Дунайский порт».
«Нам необходимо обеспечить более глубокое понимание нашей решимости помочь Украине добиться победы и вступления в НАТО. Пришло время удвоить наши усилия», - призвал он.
Министр транспорта сообщил, что у Литвы есть предложения по быстрому увеличению объемов транспортировки зерна из Украины до Балтийского моря, однако переговоры с ЕК и Польшей идут не очень успешно.
По его словам, для ускорения транспортировки украинского зерна Литва предлагает перенести таможенный и санитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеда, а также улучшить отслеживание грузов на польской территории.
В апреле он говорил, что очереди на украинско-польской границе мешают бесперебойной транспортировке украинского зерна по железной дороге в Литву через Польшу.
После того как на прошлой неделе Россия вышла из соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, президент Гитанас Науседа заявил, что для экспорта зерна будут изыскиваться альтернативы по Балтийскому морю.
Ранее на прошлой неделе руководитель Клайпедского порта Альгис Латакас заявил, что Литва может принять более 10 млн тонн зерна, но самой большой проблемой остается его доставка в порт.
По словам Латакаса, в настоящее время пропускная способность Клайпедского порта составляет 10-15 млн тонн зерна вместе с примерно 3,5 млн. тонн, которые экспортируют литовские производители зерна.
В прошлом году после начала войны на Украине и блокады Россией ее портов на Черном море, украинское зерно временно экспортировалось через другие страны Евросоюза.