От роста цен на овощи никуда не деться

У Раймонда Страстина, генерального директора НКО Eesti Aiandusliit, есть обзор воздействия поздних ночных заморозков и последующей жары и недостатка воды на овощные культуры, выращиваемые в открытом грунте. Согласно его данным, в холодные ночи конца мая и начала июня погибло 70–90 процентов раннего картофеля. Поля огурцов и тыквы, где уже была произведена первая посадка, сильно пострадали, и многие производители задавались вопросом, стоит ли проводить вторую посадку или посмотреть, что будет.