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От роста цен на овощи никуда не деться

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Юхан Кульбок грохочет по чесночному полю на самостоятельно сконструированном культиваторе, отцу составляет компанию его сын, Сеннет.
Юхан Кульбок грохочет по чесночному полю на самостоятельно сконструированном культиваторе, отцу составляет компанию его сын, Сеннет. Фото: Mailiis Ollino

Поскольку поздние ночные заморозки и засуха в начале лета нанесли болезненный удар по овощным полям, надежды на хороший урожай в этом году нет, и есть опасения, что через пару месяцев это уже почувствуется у прилавков магазинов.

У Раймонда Страстина, генерального директора НКО Eesti Aiandusliit, есть обзор воздействия поздних ночных заморозков и последующей жары и недостатка воды на овощные культуры, выращиваемые в открытом грунте. Согласно его данным, в холодные ночи конца мая и начала июня погибло 70–90 процентов раннего картофеля. Поля огурцов и тыквы, где уже была произведена первая посадка, сильно пострадали, и многие производители задавались вопросом, стоит ли проводить вторую посадку или посмотреть, что будет.

В холодные ночи конца мая и начала июня погибло от 70 до 90 процентов раннего картофеля.

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