СМИ: бывшего министра здравоохранения Украины подозревают в коррупционной схеме через эстонскую фирму

Официально не указано имя подозреваемых, однако источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Максиме Степанове, который позже был назначен главой Министерства здравоохранения Украины.

Следователям НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) удалось разоблачить масштабную схему завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат Украина» на сумму более 450 миллиона гривен (11 миллионов евро). Это стало возможным и благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.