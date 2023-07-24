Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о раскрытии коррупционной схемы в госпредприятии «Полиграфический комбинат Украина» в 2013-2016 годах.
СМИ: бывшего министра здравоохранения Украины подозревают в коррупционной схеме через эстонскую фирму
Официально не указано имя подозреваемых, однако источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Максиме Степанове, который позже был назначен главой Министерства здравоохранения Украины.
Следователям НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) удалось разоблачить масштабную схему завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат Украина» на сумму более 450 миллиона гривен (11 миллионов евро). Это стало возможным и благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.
21 июля 2023 о подозрении сообщено 5 лицам. Это бывший директор и экс начальник отдела госпредприятия «Полиграфкомбинат» и физическое лицо-пособие преступления. Кроме того, в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам Эстонии (директору и менеджеру подконтрольной компании).