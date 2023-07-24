Сеэдер: министр не понимает, зачем жителям Эстонии нужен личный автомобиль

«Министр финансов потерпел неудачу со своими тезисами, - сказал Сеэдер. - Коалиция пытается поставить политические партии и заинтересованные группы перед выбором: мол, министерство придумало два варианта налога на автомобили, а вы решите, какой вам больше нравится. На самом деле введение любого налога на автомобили ненужно и несправедливо».

По словам Сеэдера, важно иметь в виду контекст, в котором создается новый налог - это происходит в разгар беспрецедентного роста стоимости жизни и множества других повышений налогов.

«Речь идет не об исполнении государственного бюджета или стремлении к климатическим целям, а просто о перераспределении налогового бремени жителей Эстонии. Партия реформ отбирает деньги у тех людей, которых в повседневной жизни вынуждены передвигаться на машине - и дарит налоговые льготы более высокооплачиваемым», - подчеркнул Сеэдер.

Он добавил, что в ходе встречи с министром финансов несколько раз возникало ощущение, что Вырклаэв на самом деле не понимает, для чего жителям Эстонии нужен свой личный автомобиль.