Сеэдер: министр не понимает, зачем жителям Эстонии нужен личный автомобиль

Фракция оппозиционной партии «Отечество» в понедельник на встрече с министром финансов Мартом Вырклаэвом так и не услышала правдоподобного объяснения, почему необходимо увеличить налоговую нагрузку на жителей Эстонии. Об этом BNS сообщил глава фракции Хелир-Вальдор Сеэдер, подводя итоги встречи по теме предлагаемого коалицией автомобильного налога.
«Министр финансов потерпел неудачу со своими тезисами, - сказал Сеэдер. - Коалиция пытается поставить политические партии и заинтересованные группы перед выбором: мол, министерство придумало два варианта налога на автомобили, а вы решите, какой вам больше нравится. На самом деле введение любого налога на автомобили ненужно и несправедливо».
По словам Сеэдера, важно иметь в виду контекст, в котором создается новый налог - это происходит в разгар беспрецедентного роста стоимости жизни и множества других повышений налогов.
«Речь идет не об исполнении государственного бюджета или стремлении к климатическим целям, а просто о перераспределении налогового бремени жителей Эстонии. Партия реформ отбирает деньги у тех людей, которых в повседневной жизни вынуждены передвигаться на машине - и дарит налоговые льготы более высокооплачиваемым», - подчеркнул Сеэдер.
Он добавил, что в ходе встречи с министром финансов несколько раз возникало ощущение, что Вырклаэв на самом деле не понимает, для чего жителям Эстонии нужен свой личный автомобиль.
«Семьям приходится возить детей на тренировки и на занятия в кружках, сельские жители ездят на машине на работу или в магазин, при этом зимой по плохим дорогам, на улучшение которых государство не намерено выделять деньги. Министр Вырклаэв неоднократно заявлял, что если у человека есть деньги на содержание автомобиля, то у него должны быть деньги и на налог на автомобиль. Хорошо так говорить, когда у тебя зарплата министра в кармане, однако для многих жителей Эстонии это серьезная проблема - в дополнение к прочим налогам найти еще несколько сотен евро в год, чтобы содержать автомобиль, который является товаром первой необходимости», - подчеркнул Сеэдер.