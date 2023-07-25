Путин одобрил запуск электронных виз уже с 1 августа: Эстония попала в список из 55 стран

В список стран, граждане которых 1 августа 2023 года имеют право оформить электронную визу, вошли: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. В ближайшее время в этот перечень будут дополнительно включены Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.

Электронная виза выдается на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на специализированном сайте МИД России.

Виза является платной. Общая сумма с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, составляет около 52 долларов США.

Единая электронная виза дает право на однократный въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации не более 16 суток со дня въезда на территорию Российской Федерации.