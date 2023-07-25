Фото ⟩ Спортсмен получил опаснейшие травмы из-за сломавшегося шеста для прыжков

Израильский рекордсмен, десятиборец Ариэль Аттиас на этой неделе едва не лишился жизни. 24-летний спортсмен опубликовал в соцсетях пугающие фотографии. На одной из них запечатлены окровавленное лицо и руки Аттиаса. Голова перебинтована.
«Вы должны были бы увидеть другую фотографию», - пошутил легкоатлет.
На втором фото уже видны травмы.
«Все хорошо! Сломал шест и немного вспорол голову, четыре стежка», - написал Аттиас.
Несчастье произошло на чемпионате на Балканах.
Студент одного из университетов США в штате Иллинойс Аттиас установил рекорд Израиля в десятиборье (7343 очка) в мае этого года.
And Jordan Gray wins the decathlon in France with 7838 - with more finishers than any of the other decathlons posted above. Extremely promising for the pipeline of future Marie Collonvilles. pic.twitter.com/48nIdoqBIL— Decathletes of Europe (@DecathletesOfEu) July 23, 2023