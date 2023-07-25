Фото ⟩ Спортсмен получил опаснейшие травмы из-за сломавшегося шеста для прыжков

Израильский рекордсмен, десятиборец Ариэль Аттиас на этой неделе едва не лишился жизни. 24-летний спортсмен опубликовал в соцсетях пугающие фотографии. На одной из них запечатлены окровавленное лицо и руки Аттиаса. Голова перебинтована.