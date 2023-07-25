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Фото ⟩ Спортсмен получил опаснейшие травмы из-за сломавшегося шеста для прыжков

rus.postimees.ee
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Ариэль Аттиас.
Ариэль Аттиас. Фото: Ariel Atias/Twitter

Израильский рекордсмен, десятиборец Ариэль Аттиас на этой неделе едва не лишился жизни. 24-летний спортсмен опубликовал в соцсетях пугающие фотографии. На одной из них запечатлены окровавленное лицо и руки Аттиаса. Голова перебинтована.

«Вы должны были бы увидеть другую фотографию», - пошутил легкоатлет.

На втором фото уже видны травмы.

«Все хорошо! Сломал шест и немного вспорол голову, четыре стежка», - написал Аттиас.

Несчастье произошло на чемпионате на Балканах.

Студент одного из университетов США в штате Иллинойс Аттиас установил рекорд Израиля в десятиборье (7343 очка) в мае этого года.

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