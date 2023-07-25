Опрос: 72% населения не поддерживают введение налога на автомобили

Коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов, пришедшая к власти после мартовских выборов в Рийгикогу, хочет ввести в Эстонии налог на автомобили. Институт социальных исследований в своем последнем экспресс-опросе поинтересовался, как население относится к планируемому налогу.

Респондентам был задан вопрос: «Как вы относитесь к введению в Эстонии налога на автомобили?» 21% респондентов сказали, что они «поддерживают» или «скорее поддерживают», 72% - «скорее не поддерживают» или «не поддерживают» и 7,2% сказали «затрудняюсь ответить».

80% респондентов заявили, что у них или членов их домохозяйств есть автомобиль. Из тех респондентов, у которых есть автомобиль в семье, 18% поддерживают введение автомобильного налога, а 77% - нет. Среди респондентов, в чьем домохозяйстве нет автомобиля, 35% поддерживают введение налога на автомобили, а 50% - нет.

Среди избирателей Партии реформ 52% поддерживают введение автомобильного налога и 37% не поддерживают. 33% избирателей «Ээсти 200» поддерживают введение налога на автомобили, а 57% - нет. 44% избирателей социал-демократов поддерживают налог, 50% - нет.

Избиратели оппозиционных партий однозначно выступают против введения налога на автомобили. 96% избирателей EKRE, 84% избирателей Центристской партии и 83% избирателей «Отечества» заявили, что они не поддерживают введение автомобильного налога в Эстонии.

Во всех социально-демографических группах наблюдается явный перевес респондентов, не поддерживающих введение налога на автомобили. Таким образом, избиратели Партии реформ являются единственной группой респондентов, среди которых преобладают сторонники введения автомобильного налога.