Опрос: 72% населения не поддерживают введение налога на автомобили

По данным опроса, проведенного Институтом социальных исследований Тартуского университета, 21% респондентов поддерживают введение в Эстонии автомобильного налога, а 72% - нет.
Коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов, пришедшая к власти после мартовских выборов в Рийгикогу, хочет ввести в Эстонии налог на автомобили. Институт социальных исследований в своем последнем экспресс-опросе поинтересовался, как население относится к планируемому налогу.
Респондентам был задан вопрос: «Как вы относитесь к введению в Эстонии налога на автомобили?» 21% респондентов сказали, что они «поддерживают» или «скорее поддерживают», 72% - «скорее не поддерживают» или «не поддерживают» и 7,2% сказали «затрудняюсь ответить».
80% респондентов заявили, что у них или членов их домохозяйств есть автомобиль. Из тех респондентов, у которых есть автомобиль в семье, 18% поддерживают введение автомобильного налога, а 77% - нет. Среди респондентов, в чьем домохозяйстве нет автомобиля, 35% поддерживают введение налога на автомобили, а 50% - нет.
Среди избирателей Партии реформ 52% поддерживают введение автомобильного налога и 37% не поддерживают. 33% избирателей «Ээсти 200» поддерживают введение налога на автомобили, а 57% - нет. 44% избирателей социал-демократов поддерживают налог, 50% - нет.
Избиратели оппозиционных партий однозначно выступают против введения налога на автомобили. 96% избирателей EKRE, 84% избирателей Центристской партии и 83% избирателей «Отечества» заявили, что они не поддерживают введение автомобильного налога в Эстонии.
Во всех социально-демографических группах наблюдается явный перевес респондентов, не поддерживающих введение налога на автомобили. Таким образом, избиратели Партии реформ являются единственной группой респондентов, среди которых преобладают сторонники введения автомобильного налога.
Опрос Norstat был проведен 21-22 июля в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, в котором приняли участие 1004 респондента.