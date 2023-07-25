«Это не компьютерная игра». Глава Минобороны Украины заявил CNN, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану

«Кто знает, может быть, он станет очень важным днем для Украины, - сказал глава Минобороны Украины. - Это только мой прогноз».

На недавнем саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе, члены альянса заявили, что будущее Украины - в блоке, но отказались назвать точные временные перспективы ее вступления. Они отметили, что Украина может войти в НАТО лишь в момент, когда выполнит все необходимые условия и когда это будут поддерживать все члены.

В интервью CNN Резников признал, что вступление Украины в НАТО не может состояться до окончания войны с Россией. А в ответ на вопрос, закончится ли, по его мнению, война до саммита 2024 года, министр обороны быстро ответил: «Да. Мы эту войну выиграем».

Российский военный корабль около Керченского моста Фото: Reuters

Глава украинского военного ведомства заявил, что ВСУ будут и дальше наносить удары по Керченскому мосту и Крымскому полуострову.

«Все эти цели являются официальными, потому что [их поражение] уменьшит их возможности воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев», - сказал Резников.

В ответ на вопрос, входит ли в намерение Украины полное разрушение Керченского моста, он сказал: «Это нормальная тактика разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них».