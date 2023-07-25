WRC ищет возможность, чтобы вернуть «ралли Эстония» в календарь ЧМ

На минувших выходных многие гонщики хвалили организацию этого этапа ЧМ. Калле Рованперя, который третий раз подряд выиграл нашу гонку, многократно называл эстонское ралли своим любимым.

В будущем году возможность провести ралли будет у латышей, которые до этого успешно проводили этапы чемпионата Европы (ERC). Но ралли в Латвии пока внесено в расписание лишь на один сезон.

«Ведем переговоры с эстонцами о среднесрочном договоре на проведение либо ERC, либо WRC ралли, - прокомментировал директор соревнований Саймон Ларкин порталу Motosport. – Мы всегда думали. Что за успешную организацию ралли чемпионата Европы латыши заслуживают и соревнования уровня WRC. Они очень серьезно подходят к организации. Думаю, что они станут хорошим дополнением».

Также Ларкин добавил, что официально еще ничего не утверждено, но, безусловно, «ралли Эстония» войдет в расписание чемпионата Европы будущего года.

«А затем бы будем искать возможность вернуть его на несколько сезонов обратно в серию WRC», - пояснил он.

Директор «ралли Эстония» Урмо Аава надеется, что уже в следующем месяце будущее соревнований прояснится. Полтора года назад WRC также предложил долгосрочный контракт, но у организаторов в то время не было уверенности в экономической стабильности.