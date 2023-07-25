WRC ищет возможность, чтобы вернуть «ралли Эстония» в календарь ЧМ

Хотя официального подтверждения еще нет, уже ясно, что «ралли Эстония» не войдет в расписание этапов чемпионата мира в будущем году. Но будущее при этом не выглядит мрачно.
На минувших выходных многие гонщики хвалили организацию этого этапа ЧМ. Калле Рованперя, который третий раз подряд выиграл нашу гонку, многократно называл эстонское ралли своим любимым.
В будущем году возможность провести ралли будет у латышей, которые до этого успешно проводили этапы чемпионата Европы (ERC). Но ралли в Латвии пока внесено в расписание лишь на один сезон.
«Ведем переговоры с эстонцами о среднесрочном договоре на проведение либо ERC, либо WRC ралли, - прокомментировал директор соревнований Саймон Ларкин порталу Motosport. – Мы всегда думали. Что за успешную организацию ралли чемпионата Европы латыши заслуживают и соревнования уровня WRC. Они очень серьезно подходят к организации. Думаю, что они станут хорошим дополнением».
Также Ларкин добавил, что официально еще ничего не утверждено, но, безусловно, «ралли Эстония» войдет в расписание чемпионата Европы будущего года.
«А затем бы будем искать возможность вернуть его на несколько сезонов обратно в серию WRC», - пояснил он.
Директор «ралли Эстония» Урмо Аава надеется, что уже в следующем месяце будущее соревнований прояснится. Полтора года назад WRC также предложил долгосрочный контракт, но у организаторов в то время не было уверенности в экономической стабильности.
«Мы не сделали своего шага, потому что не было уверенности в бюджете. Сейчас ситуация сложилась таким образом, но ничего не пропало. Будем говорить с правительством и спонсорами из частного сектора. Мы должны принимать решение в августе. Надеюсь, что решение в отношении трех предстоящих лет будет положительным», - сказал Аава.