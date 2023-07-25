Власти Украины: Россия перевела энергоблок № 4 Запорожской АЭС в состояние «горячей остановки». Это может привести к аварии

«Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока № 4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии «холодной остановки», - сказано в сообщении компании.

В «Энергоатоме» указали на риски для ядерной и радиационной безопасности, которые вызваны тем, что оборудование энергоблока № 4 долго простаивало, его не обслужили и не ремонтировали.

«Энергоатом» назвал действия российских сил «нарушением ядерного законодательства Украины», а также призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры воздействия на российских военных.

Одновременно с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации во время осмотра ЗАЭС 23 июля увидели несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции, пишет ТАСС. Мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции.

Компания «Энергоатом» с начала июля предупреждала, что власти России готовятся перевести один из энергоблоков в режим «горячей остановки». В МАГАТЭ также говорили о таких планах РФ, что создает риски для ядерной и радиационной безопасности. Глава «Энергоатома» Петр Котин предполагал, что в случае перевода четвертого энергоблока в состояние «горячей остановки» на станции может произойти авария.