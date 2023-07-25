Невероятно! После жесткого наказания Тянака FIA сделала конкурентам ошеломляющее предложение

Не секрет, что «ралли Эстония» завершилось для Оття Тянака, по сути, так и не успев начаться. Сейчас выяснилось, что Международная федерация автоспорта (FIA) попробовала сгладить ситуацию.
Напомним, что Тянак получил пятиминутный штраф за замену мотора. Учитывая обстоятельство, что наше ралли очень скоростное, было ясно, что Тянака вышвырнули из большой игры. В итоге в классе Rally-1 он занял последнее, восьмое место.
Почти сразу после завершения гонки финская газета Keskisuomalainen написала, что после тестовых заездов раллийный директор FIA Эндрю Уитли поинтересовался у команд Toyota и Hyundai, не хотят ли они такого же штрафа для своих гонщиков? То есть он хотел, по сути, создать искусственный ажиотаж.
И действительно, многие конкуренты считали, что Тянака оштрафовали слишком сурово. Но при этом наказание написано черным по белому в регламенте ралли. Уитли раньше сказал, что правила, касающиеся силовых установок, будут к будущему сезону пересмотрены.
По данным Keskisuomalainen, Toyota не согласилась на такое предложение. Уитли в своей просьбе исходил из ситуации, которая произошла на ралли в Хорватии. Тогда из-за смерти гонщика Крэйга Брина было решено, что в командном зачете от каждой команды будут соревноваться только по два экипажа, утвержденных ранее.