Полиция выясняет, можно ли считать поднятие флага ЭССР поддержкой международного преступления

В связи с произошедшим начато производство по статье 151(1) Пенитенциарного кодекса «Поддержка и оправдание международного преступления». Публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением, поддерживающим или оправдывающим эти деяния образом, наказывается денежным взысканием в размере до 200 штрафных единиц или арестом. То же деяние, совершенное юридическим лицом, наказывается денежным взысканием в размере до 32 000 евро.