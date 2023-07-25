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Полиция выясняет, можно ли считать поднятие флага ЭССР поддержкой международного преступления

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Яак Валге.
Яак Валге. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

К настоящему моменту полиция начала производство в связи с поднятием флага Эстонской ССР на стене Дома писателей в Таллинне рано утром в субботу, в котором также участвовал историк и член Рийгикогу Яак Валге (EKRE).

В связи с произошедшим начато производство по статье 151(1) Пенитенциарного кодекса «Поддержка и оправдание международного преступления». Публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением, поддерживающим или оправдывающим эти деяния образом, наказывается денежным взысканием в размере до 200 штрафных единиц или арестом. То же деяние, совершенное юридическим лицом, наказывается денежным взысканием в размере до 32 000 евро.

Руководитель службы ведения производств Ида-Харьюского полицейского участка Инна Тоатер прокомментировала Rus.Postimees, что в законе не представлен конкретный список запрещенных символов. «Важен также контекст, где, когда и с какой целью этот флаг был использован. Точные обстоятельства будут установлены в ходе производства», – сказала она.

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