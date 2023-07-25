МНЕНИЕ ⟩ Вырубка пятидесяти лип пойдет Тарту на пользу, а не во вред

Высказываемое желание, чтобы эта ситуация продолжалась, с такой аргументацией, что «это была игровая площадка нашего детства», напоминает ностальгию по советским временам и скорее свидетельствует о недостатке понимания. Да, в наши дни парки обычно не застраиваются, но это происходит потому, что вряд ли найдется город, в котором раны войны, скрытые парками, сохранялись бы так долго.

Считаю правильной и целесообразной идею строительства культурного центра в сердце города, в районе нынешнего городского парка. Моя позиция объясняется тем, что я ценю Тарту как уникальный культурный город, самая большая ценность которого - это сосредоточенные в нем культурные ценности, которые должны быть «под рукой» и оказываться доступными для жителей Тарту (а также для гостей нашего города).

В Эстонии есть и другие красивые зеленые города и поселки, и в них тоже найдутся красивые парки. Конечно, хорошо, если в городе много зелени - обустроенных парков, ухоженных газонов, цветочных клуб и вазонов. Однако было бы несправедливо сетовать на недостаток зелени в Тарту, потому что, помимо парковых деревьев и газонов, зеленый цвет городу придают и пригородные сады, полные деревьев, и трава, растущая по обочинам дорог, на пустырях и на береговых склонах.