Четыреста лет истории глазами украинки: в Таллинне бесплатно покажут украинский блокбастер

Украинский киноклуб в Эстонии приглашает 28 июля в 16:00 на эксклюзивный показ исторического фильма «Толока» – вольной экранизации баллады Тараса Шевченко «У той Катерины хата на помосте…» от режиссера Михаила Ильенко. Фильм предоставлен компанией Illenko Films при содействии Посольства Украины в Эстонской Республике. Бесплатный показ пройдет в кинотеатре «Сыпрус».

У Тараса Шевченко есть поэма «Катерина». В заглавную героиню влюбились три казака, а Катерина пообещала стать женой тому, кто вызволит из плена ее брата. Двое из трех казаков погибли, а третьему удалось спасти пленника, но он оказался не братом Катерины, а ее любимым…

Эпоха Петра I принесла украинскому казачеству особые испытания. Фото: Скриншот youtube.com

Хата Катри-Катерины / Хороша, богата. / Приехали запорожцы, / Зашли к Катре в хату. Один — Семен Босый, / Другой — Иван Голый, / Третий — славный вдовиченко, / Иван Ярошенко. «Изъездили Польшу / И всю Украину, / А никого не видели / Краше Катерины!»

Ждать «брата» Екатерине в сюжете фильма придется не одно столетие. Она не стареет и не теряет надежды, наблюдая исторические события и непосредственно в них участвуя. Этот рассказ-притча стремительно пролетает через историю Украины, воспроизводя ее наиболее драматические и героические эпизоды, превращая их в яркое и провокационное зрелище. Каждое испытание разрушает хату Екатерины. Но она упрямо, как и многие поколения украинцев, снова и снова поднимает ее из руин.