Четыреста лет истории глазами украинки: в Таллинне бесплатно покажут украинский блокбастер

28 июля в 16:00 в кинотеатре «Сыпрус» Ассоциация украинских организаций Эстонии при содействии посольства Украины организует очередной киноклуб. На этот раз вниманию зрителей предлагается яркий историко-фантастический экшн «Толока». Специальным гостем показа будет лидер группы «Воплi Вiдоплясова» Олег Скрипка.
Украинский киноклуб в Эстонии приглашает 28 июля в 16:00 на эксклюзивный показ исторического фильма «Толока» – вольной экранизации баллады Тараса Шевченко «У той Катерины хата на помосте…» от режиссера Михаила Ильенко. Фильм предоставлен компанией Illenko Films при содействии Посольства Украины в Эстонской Республике. Бесплатный показ пройдет в кинотеатре «Сыпрус».
У Тараса Шевченко есть поэма «Катерина». В заглавную героиню влюбились три казака, а Катерина пообещала стать женой тому, кто вызволит из плена ее брата. Двое из трех казаков погибли, а третьему удалось спасти пленника, но он оказался не братом Катерины, а ее любимым…
Хата Катри-Катерины / Хороша, богата. / Приехали запорожцы, / Зашли к Катре в хату.
Один — Семен Босый, / Другой — Иван Голый, / Третий — славный вдовиченко, / Иван Ярошенко.
«Изъездили Польшу / И всю Украину, / А никого не видели / Краше Катерины!»
Ждать «брата» Екатерине в сюжете фильма придется не одно столетие. Она не стареет и не теряет надежды, наблюдая исторические события и непосредственно в них участвуя. Этот рассказ-притча стремительно пролетает через историю Украины, воспроизводя ее наиболее драматические и героические эпизоды, превращая их в яркое и провокационное зрелище. Каждое испытание разрушает хату Екатерины. Но она упрямо, как и многие поколения украинцев, снова и снова поднимает ее из руин.
Возраст украинского дома короткий – от войны до войны. Но почему такое название у картины? Потому что, если бы не толока, негде было бы и встретить своего любимого. Благодаря толоке ни одна хата в Украине никогда не была «с краю»: всегда в центре общины.
В Украине лента побила рекорд производственного периода. Съемки начались еще в феврале 2013 года, фильм должен был выйти в 2014-м к 200-летнему юбилею Тараса Шевченко. Из-за нехватки средств процесс был приостановлен. Лишь в сентябре 2018 съемки были завершены, а в широкий прокат фильм должен был попасть в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса украинский зритель смог увидеть фильм только в августе того же года.
Идея «Толоки» у режиссера Михаила Ильенко родилась еще в далеком 1967 году - по следам великой, закрывшей эпоху «оттепели» в кино и преследовавшейся за вольнодумство картины Сергея Параджанова «Тени забытых предков» (1964). На ней работал его старший брат - легендарный украинский оператор Юрий Ильенко. Замысел «Толоки» не удалось реализовать ни в эпоху застоя, когда выходили такие картины Михаила Ильенко, как «Сапоги всмятку» и «Миргород», а начиная с первых лет независимости Украины актуальным стал процесс поиска денег на столь масштабную и дорогую постановку. Теперь ее смогут увидеть и таллиннские зрители.