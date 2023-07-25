Таллинн игнорирует недовольство жителей Пирита-Козе

На собрании городские власти представили отчет об изменениях в автобусном движении, а вице-мэр Владимир Свет (Ценристская партия) выступил с получасовым докладом, в котором защитил решение о внесении ряда серьезных изменений в автобусном движении Таллинна с начала следующего месяца.

Таллиннская горуправа, в которой постоянно говорится об участии жителей в процессах принятия решений и у которой одно время даже был соответствующий штатный консультант, просто поставила жителей Пирита перед фактом: с 1 августа автобус № 5 больше не будет курсировать по маршруту Пирита-Козе, который действовал десятилетиями. Вместо этого было рекомендовано использовать автобус № 6 и в подходящем месте пересаживаться на линию № 5.