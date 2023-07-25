ВЫ УДИВИТЕСЬ ⟩ Съемные квартиры в каких районах Таллинна приносят наибольший доход?

В лидеры по доходности вышли Мустамяэ и Каламая, где среднегодовая ожидаемая доходность от аренды составляет 5-6%.

Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг отметил, что цена продажи квартир в спальных районах в этом году несколько снизилась: «Самым популярным районом для сдачи квартир в аренду в этом году является Мустамяэ, где также отмечается самая высокая ожидаемая доходность от аренды. В первой половине 2023 года в Каламая и Кадриорге также было больше предложений аренды квартир, чем в среднем».

Районы Таллинна, где в 2023 году предлагается больше всего съемных квартир Мустамяэ. 50 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 6,2%. Каламая. 42 предложения аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,2%. Кадриорг. 31 предложение аренды. Ожидаемая доходность от аренды 3,5%. Лиллекюла. 29 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,5%. Уус-Мааильм. 24 предложения аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,7%.

«По сравнению с 2022 годом количество предложений аренды на портале в этом году увеличилось почти на 13%», - сказал Матсберг. В первой половине 2022 года больше всего съемных квартир предлагали в Каламая и Мустамяэ.

Районы Таллинна, где в 2022 году предлагалось больше всего арендных квартир Каламая. 36 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,3% Мустамяэ. 29 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,8% Кадриорг. 26 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 4,5% Лиллекюла. 18 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5,2% Пельгулинн. 12 предложений аренды. Ожидаемая доходность от аренды 5%.

По словам маклера 1Estate Kinnisvara Алгиса Либлика, при анализе доходности от аренды, помимо места расположения, необходимо оценивать также условия кредита и стоимость покупки квартиры: «В целом можно констатировать, что из-за стремительного роста цен в последнюю пару лет доходность от аренды квартир в центре города и его ближайших окрестностях сегодня не так высока, как в некоторых удаленных от центра районах. Например, в Кесклинне и Каламая эксклюзивные приморские районы Каларанна и Ноблесснер особенно подходят для инвесторов, которые ищут ликвидность и не столько смотрят на доходность денежного потока, сколько на прибыль от роста ценности недвижимости в этих районах».