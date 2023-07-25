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400 000 евро на питание: продуктовые карточки для нуждающихся увенчались успехом

Лийза Эхамаа
, практикант
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В ходе пилотного проекта, запущенного в апреле, Rimi и Министерство социальных дел раздали нуждающимся 16 000 продуктовых карточек.
В ходе пилотного проекта, запущенного в апреле, Rimi и Министерство социальных дел раздали нуждающимся 16 000 продуктовых карточек. Фото: Kermo Benrot

Начатый в апреле компанией Rimi и Министерством социальных дел пилотный проект по раздаче продуктовых карточек 16 000 нуждающимся в Харьюмаа и Рапламаа завершился, и уже осенью продовольственную помощь планируется оказывать по всей Эстонии.

По словам руководителя направления готовности к кризисам Министерства социальных дел Теи Варрак, среди получателей продовольственной помощи есть как люди, получающие пособие по прожиточному минимуму, так и те, кто получил от местных самоуправлений пособие, связанное с доходами. Продуктовые карточки - это пилотный проект, который ранее в Эстонии не проводился.

В настоящее время продуктовые карточки можно использовать только в Rimi, поскольку весной магазин выиграл тендер на организацию продовольственной помощи. «Хотя мы также привлекали частные компании к участию во всех обсуждениях, мы получили отзывы, что они хотят посмотреть на первый проект со стороны и понять, будет ли он успешным или нет», - сказала Катрин Батс, руководитель по ответственному предпринимательству Rimi.

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