400 000 евро на питание: продуктовые карточки для нуждающихся увенчались успехом

По словам руководителя направления готовности к кризисам Министерства социальных дел Теи Варрак, среди получателей продовольственной помощи есть как люди, получающие пособие по прожиточному минимуму, так и те, кто получил от местных самоуправлений пособие, связанное с доходами. Продуктовые карточки - это пилотный проект, который ранее в Эстонии не проводился.

В настоящее время продуктовые карточки можно использовать только в Rimi, поскольку весной магазин выиграл тендер на организацию продовольственной помощи. «Хотя мы также привлекали частные компании к участию во всех обсуждениях, мы получили отзывы, что они хотят посмотреть на первый проект со стороны и понять, будет ли он успешным или нет», - сказала Катрин Батс, руководитель по ответственному предпринимательству Rimi.