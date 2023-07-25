400 000 евро на питание: продуктовые карточки для нуждающихся увенчались успехом

Начатый в апреле компанией Rimi и Министерством социальных дел пилотный проект по раздаче продуктовых карточек 16 000 нуждающимся в Харьюмаа и Рапламаа завершился, и уже осенью продовольственную помощь планируется оказывать по всей Эстонии.
По словам руководителя направления готовности к кризисам Министерства социальных дел Теи Варрак, среди получателей продовольственной помощи есть как люди, получающие пособие по прожиточному минимуму, так и те, кто получил от местных самоуправлений пособие, связанное с доходами. Продуктовые карточки - это пилотный проект, который ранее в Эстонии не проводился.