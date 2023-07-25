МНЕНИЕ ⟩ Путину дали понять, что удары по Польше или Румынии повлекут ответ на уровне НАТО

Информация о вчерашней атаке беспилотников на Москву получила дополнение. Исходя из этого дополнения, можно сделать вывод, что военная разведка Украины признает организацию атаки, но не дает подробностей о ее проведении или ее целях. Естественно, украинская сторона хочет, чтобы информация о случившемся оставалась максимально неясной.

Украина очень серьезно занимается созданием беспилотников большой дальности, так что можно предположить, что последует повторение подобных атак. На данный момент самое главное не в том, поражают ли дроны конкретные цели в Москве или других регионах России, а в том, что беспилотники могут летать все дальше и дальше.

Для российского руководства эта ситуация влечет за собой два неприятных вывода. Если беспилотники прилетели с территории Украины, то возникает серьезный вопрос о возможностях российской ПВО. Однако если дроны вылетели с базы где-то под Москвой, то это оставляет не очень хорошее впечатление о результатах работы ФСБ России.

В данный момент психологический эффект от ударов беспилотников наиболее важен, и российское руководство и население постепенно привыкают к новой реальности. Атаки Украины в Крыму в последние дни также имели очень серьезные последствия, и российская армия потеряла большое количество складов боеприпасов в этом регионе.