Вт, 25.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

МНЕНИЕ ⟩ Путину дали понять, что удары по Польше или Румынии повлекут ответ на уровне НАТО

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Facebook Twitter
Comments
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Украина оказывает давление на российских граждан в Крыму, чтобы они покинули регион
  • Атаки в непосредственной близости от румынской границы побудили Бухарест и Вашингтон отреагировать
  • На южном фронте натиск Украины усилился

США отреагировали на разглагольствования Лукашенко о вагнеровцах очень четким и недвусмысленным предупреждением, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Информация о вчерашней атаке беспилотников на Москву получила дополнение. Исходя из этого дополнения, можно сделать вывод, что военная разведка Украины признает организацию атаки, но не дает подробностей о ее проведении или ее целях. Естественно, украинская сторона хочет, чтобы информация о случившемся оставалась максимально неясной.

Украина очень серьезно занимается созданием беспилотников большой дальности, так что можно предположить, что последует повторение подобных атак. На данный момент самое главное не в том, поражают ли дроны конкретные цели в Москве или других регионах России, а в том, что беспилотники могут летать все дальше и дальше.

Для российского руководства эта ситуация влечет за собой два неприятных вывода. Если беспилотники прилетели с территории Украины, то возникает серьезный вопрос о возможностях российской ПВО. Однако если дроны вылетели с базы где-то под Москвой, то это оставляет не очень хорошее впечатление о результатах работы ФСБ России.

В данный момент психологический эффект от ударов беспилотников наиболее важен, и российское руководство и население постепенно привыкают к новой реальности. Атаки Украины в Крыму в последние дни также имели очень серьезные последствия, и российская армия потеряла большое количество складов боеприпасов в этом регионе.

В случае со вчерашней атакой можно предположить, что, помимо других боеприпасов, Россия также потеряла некоторое количество ракет «Оникс», которые применялись для ударов по Одесской области в последние дни. Вчера украинская сторона устами министра обороны официально заявила, что Украина продолжит атаки на Крымский мост. Украина оказывает давление на российских граждан в Крыму, чтобы они все-таки покинули регион.

Румыния обещает отреагировать

Обстрелы в портовом районе украинской части дельты Дуная произошли в непосредственной близости от румынской границы. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отреагировал очень жестко, сказав, что если на румынскую территорию последует какая-то атака, это приведет к ответу на нее на уровне НАТО. Будем надеяться, что Румыния вместе с союзниками по НАТО сможет в ближайшем будущем продемонстрировать дополнительные меры военного сдерживания в регионе.

Польша очень аккуратно разыграла карту размещения дополнительных войск на своей восточной границе с Беларусью. На нынешнем этапе войны это, безусловно, будет сдерживать совместную военную деятельность Беларуси и России в регионе. Вчера США также отреагировали на разглагольствования Лукашенко о вагнеровцах предупреждением о том, что каждый дюйм территории НАТО будет защищаться в полную силу. Таким образом, противник должен был лишиться возможности продолжать эффективное информационное давление по данной теме.

Натиск Украины стал заметнее

На южном фронте усилилось давление украинских сил, и в определенных районах был достигнут некоторый прогресс. Основные события по-прежнему происходят в тылу российской армии, и вчера на южном фронте прогремели многочисленные взрывы. По данным источников в российской армии, за последнюю неделю значительно возросла интенсивность ракетных обстрелов со стороны Украины.

Украинский плацдарм на левом берегу Днепра у Антоновского моста удерживается, и российские силы не смогли сделать ничего эффективного для его ликвидации. При этом Украина существенно не расширила этот плацдарм. Бои идут за острова в дельте Днепра, российские силы там потихоньку оттесняются со своих позиций, но предпосылок для более масштабного форсирования реки украинскими войсками на данный момент, похоже, не существует.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх