ЭКСПЕРТ ⟩ Переход на электромобили может быть сопряжен с огромными сложностями

Даже если водители смогут позволить себе электромобиль, это не означает автоматически, что элкетромобилями будет удобно пользоваться. Пользователи, у которых нет собственных зарядных устройств или быстрого доступа к зарядным станциям, сталкиваются с неудобствами, ведь пользоваться общественными элктрозарядками не так просто, как заправляться топливом.

Зарядка электромобиля занимает значительно больше времени, чем заправка автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Электромобили очень эффективны в городах и поселках, где неизбежны постоянные остановки и торможения, но они не так эффективны на шоссе.

Кроме того, электромобили имеют большой вес из-за больших аккумуляторов, что может увеличить нагрузку на дорожное покрытие, а также на мосты.

Нужно больше думать о безопасности