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ЭКСПЕРТ ⟩ Переход на электромобили может быть сопряжен с огромными сложностями

PM Majandus
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Электромобиль Tesla. Иллюстративное фото.
Электромобиль Tesla. Иллюстративное фото. Фото: Michael Bihlmayer / Imago / Scanpix

Запрет на продажу в Евросоюзе с 2035 года новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на бензине и дизельном топливе, выглядит амбициозным планом. О том, какие опасения связаны с внедрением электромобилей, рассуждает автомобильный эксперт carVertical Матас Бузелис.

Даже если водители смогут позволить себе электромобиль, это не означает автоматически, что элкетромобилями будет удобно пользоваться. Пользователи, у которых нет собственных зарядных устройств или быстрого доступа к зарядным станциям, сталкиваются с неудобствами, ведь пользоваться общественными элктрозарядками не так просто, как заправляться топливом.

Зарядка электромобиля занимает значительно больше времени, чем заправка автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Электромобили очень эффективны в городах и поселках, где неизбежны постоянные остановки и торможения, но они не так эффективны на шоссе.

Кроме того, электромобили имеют большой вес из-за больших аккумуляторов, что может увеличить нагрузку на дорожное покрытие, а также на мосты.

Нужно больше думать о безопасности

Вызывает беспокойство и вопрос безопасности электромобилей. Так как батареи этих машин аккумулируют большое количество энергии, потушить пламя в случае пожара крайне непросто. Уже бывали ситуации, когда пожарным было очень трудно тушить электромобили с батареями большей емкости. Ситуация будет еще сложнее, если электромобиль загорится на подземной стоянке или под многоквартирными домами.

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