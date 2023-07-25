Эксперт советует, как обеспечить уединение в саду и спрятаться от глаз соседей

Красивый и пышный сад, в котором можно проводить время, будучи скрытым от глаз соседей, – мечта каждого домовладельца. Эксперты объясняют, как создать приватность в саду и что нужно учесть для успешной реализации проекта.
«Красивая живая изгородь всегда привлекает внимание, и практически всегда она уникальна», – сказала Маарья Талтс, садовник центра для дома и сада Gardest. Она отметила, что помимо живых деревьев, которые являются наиболее популярным выбором для придания участку приватности, есть еще много других интересных решений: например, красочная живая изгородь из древовидных гортензий.
Чтобы результат был красивым, создание живой изгороди потребует времени и усилий, но удовольствие для глаз гарантировано на долгие годы.
«При создании живой изгороди вы всегда можете выбрать, какую форму хотите ей придать. Есть много захватывающих вариантов, которые делают каждую живую изгородь особенной. Например, живую изгородь можно комбинировать с многими растениями», - сказала Талтс.
Также в саду можно создать уютные уголки, посадив растения разной высоты в горшки разного размера. «Почему бы не создать для отдыха в саду уютный уголок, где можно поместить арку из роз, металлическую садовую мебель для отдыха и наслаждения утренним кофе. Этот приятный уголок можно окружить разнообразными растениями и садовой скульптурой», - добавила садовница.
Посадка в горшки растений разных видов - это хорошая возможность для тех, кто любит разнообразие, потому что растения в горшках можно легко перемещать по саду.
«То, насколько быстро достигается приватность, зависит, прежде всего, от выбранных растений, почвы для посадки, времени и ухода, но следует учитывать, что при покупке саженцы плодовых деревьев имеют высоту 120–150 см. «Если эти растения не обрезать, они, безусловно, будут расти быстрее, но если их обрезать регулярно, то примерно через три года вы получите крепкое раскидистое растение, которое также создает ощущение приватности в саду», - объяснила Талтс.
Если вы торопитесь создать в саду приватную обстановку, садовник Gardest предложила установить забор из штакетника или посадить крупные живые деревья высотой более 150 см. «В то же время, создать приватность в саду возле террасы помогают не только большие горшки для крупных и высоких цветов, но и балконные ящики на высоких ножках, куда можно посадить сезонные цветы или более пышные растения», – сказала садовник.
Она добавила, что по всем видам садовых проектов полезно консультироваться со специалистами в своей области, потому что есть много интересных и особенных вариантов, о которых вы сами можете не догадываться.
Садовник Gardest отметила, что трудно определить точную стоимость, необходимую для создания приватности, потому что цена зависит от выбора растений, размера, почвы для посадки, а также от потребности в услугах по посадке и системе полива.
По словам менеджера по продажам кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема, создание подходящего сада и дворовой площадки может оказаться довольно дорогим мероприятием, поэтому вам следует подумать о том, хотите ли вы самостоятельно собрать необходимую сумму, использовать подходящее платежное решение или банковское финансирование.
«Когда дело доходит до дизайна сада, часто приходится покупать все необходимое сразу, чтобы можно было выполнить все работы быстро и не пришлось оставлять сад перекопанным надолго. При необходимости вы можете использовать различные умные платежные решения, чтобы распределить свои затраты на более длительный период. Таким образом, сад будет готов сразу, а в месячном семейном бюджете не будет большой дыры», - объяснила Рахкема.
Она добавила, что сегодня большое число продавцов уже предлагают, например, решения «покупай сейчас, плати позже», прелесть которых в беспроцентном распределении затрат на покупки. Например, покупка может быть оплачена в следующем месяце без каких-либо дополнительных плат, или сумма покупки может быть распределена на три месяца. Вы также можете использовать для создания сада предлагаемые банками кредиты на ремонт или мебель, цель которых не ограничена, и, таким образом можно тоже приобрести все необходимое для сада.
Для живой изгороди подходят следующие растения
- Живая изгородь из лиственных пород: смородина кроваво-красная, смородина альпийская, боярышник, рябина, сирень, спирея, самшит, гортензии садовые, гортензии древовидные или даже кусты роз.
- Хвойная изгородь: живые деревья, ели.
- Вьющиеся растения: девичий виноград, виноградная лоза, бересклет, ломонос, гортензия плетистая, ползучая роза.
- Плодоносные растения: красная или черная смородина и вишня также могут быть использованы для создания живой изгороди.
- Высокорослые многолетники: волжанка, хосты, мискантусы.