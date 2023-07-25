Эксперт советует, как обеспечить уединение в саду и спрятаться от глаз соседей

Фото: Gardest OÜ

Если вы торопитесь создать в саду приватную обстановку, садовник Gardest предложила установить забор из штакетника или посадить крупные живые деревья высотой более 150 см. «В то же время, создать приватность в саду возле террасы помогают не только большие горшки для крупных и высоких цветов, но и балконные ящики на высоких ножках, куда можно посадить сезонные цветы или более пышные растения», – сказала садовник.

Она добавила, что по всем видам садовых проектов полезно консультироваться со специалистами в своей области, потому что есть много интересных и особенных вариантов, о которых вы сами можете не догадываться.

Садовник Gardest отметила, что трудно определить точную стоимость, необходимую для создания приватности, потому что цена зависит от выбора растений, размера, почвы для посадки, а также от потребности в услугах по посадке и системе полива.

Фото: Gardest OÜ

По словам менеджера по продажам кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема, создание подходящего сада и дворовой площадки может оказаться довольно дорогим мероприятием, поэтому вам следует подумать о том, хотите ли вы самостоятельно собрать необходимую сумму, использовать подходящее платежное решение или банковское финансирование.

Фото: Gardest OÜ