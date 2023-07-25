Аппарель парома «Эстония» сегодня днем будет доставлена в Палдиски

Судно Viking Reach начало свой путь от места крушения «Эстонии» в направлении Палдиски сегодня ранним утром, незадолго до пяти часов.

Прибытие судна в Палдиски ожидается сегодня днем, в интервале между 13 и 14 часами.

По прибытии Viking Reach в Палдиски начнутся работы по поднятию аппарели с борта исследовательского судна.

Подводные работы на месте крушения «Эстонии» провели эстонский Центр расследований безопасности (OJK) и Шведское агентство по расследованию происшествий (SHK) в сотрудничестве с финскими властями. Договорным партнером по морским работам выступала норвежская компания Reach Subsea, работы велись с борта ходящего под норвежским флагом исследовательского судна.

В работах приняли участие представители связанных с транспортной безопасностью ведомств Эстонии и Швеции. В качестве наблюдателей команду исследователей сопровождали два представителя выживших при крушении парома «Эстония» людей: Антс Мадар из Эстонии и Урбан Ламбертстон из Швеции.

В ходе длившихся неделю работ был взят образец морского дна по правую сторону от обломков парома «Эстония», а также образцы обшивки корпуса. Были подняты фрагменты обшивки левого борта, которые были вырезаны водолазами в 1994 году для проведения исследований внутренней части затонувшего корабля. Также удалось с помощью подводного робота вырезать из правого борта в районе пробоины образец металла, а также поднять на поверхность части оконного стекла и уплотнителя кабины.