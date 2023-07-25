Нарвский театральный центр: наш проект зарубили из-за украинской темы. Фонд интеграции: это не так

На Фестивале свободы нарвский центр планирует показать совместную постановку с Киевским театром драматургии. Vaba Lava сообщает, что некоторые руководители этого театра побывали на фронте, и приехать в Нарву для них - возможность отдохнуть от войны. «Но... очевидно, украинской темы в Нарве не хотят. Чего опасаются? Кого боятся? Неужели вы думаете, что нарвитяне, посещающие языковые курсы в Доме эстонского языка, не должны знать, какова позиция эстонского государства и, прежде всего, эстонского народа в отношении войны в Украине, и на чьей он стороне?», - вопрошает Vaba Lava.

INSA: решение основано на определенных критериях

Директор по коммуникации INSA Катя Сепп не согласна с критикой со стороны Vaba Lava. По ее словам, критерии оценки предлагаемых мероприятий касались содержания и воздействия без обозначения конкретных национальностей, стран или других культурных различий.

Сепп пояснила, что поддержка оказывается заявкам, получившим наиболее высокую оценку на основе рейтинга и в рамках бюджета. «Поэтому мы были и, вероятно, будем и впредь оказываться в ситуации, когда ходатайствам многих достойных артистов также может быть отказано в запрашиваемой поддержке», - сказала Сепп, добавив, что если бы бюджетных денег было больше, то и Vaba Lava, и многие другие поддержку получили бы.

В частности, на субсидии культурным и спортивным мероприятиям в Ида-Вирумаа был выделен один миллион евро, но интерес был в разы выше: к установленному сроку поступило 50 заявок на общую сумму более пяти миллионов евро. По словам Сепп, все ходатайства оценивались независимыми и компетентными специалистами, среди которых не было сотрудников INSA.

«Интеграция успешна, если мы действуем вместе. Помимо прочего, это означает как для фонда, так и для каждого, кто вносит в нее свою лепту, необходимость учитывать ограниченность средств и в то же время искать разные пути реализации задуманного», - сказала Сепп, отметив, что хорошим примером является именно организующийся Vaba Lava Фестиваль свободы, который, как известно INSA, поддерживается Министерством культуры и Госканцелярией.