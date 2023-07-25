Нарвский театральный центр: наш проект зарубили из-за украинской темы. Фонд интеграции: это не так

Театральный центр Vaba Lava оспаривает решение Фонда интеграции (INSA) оставить без поддержки запланированные на август в Нарве Сад культуры и Фестиваль свободы, на который уже зарегистрировались сто иностранных гостей. INSA с критикой не согласен.
Как считает Vaba Lava, INSA тем самым дает четкий сигнал, что в Нарве не стоит вмешиваться в интеграцию своими украинскими постановками.
«В августе Фонд интеграции (INSA), распределяющий деньги налогоплательщиков по распоряжению правительства ЭР, принял решение выделить ровно ноль евро на поддержку запланированных в Нарве Двора культуры и Фестиваля свободы. Ноль из миллионного раунда. Посыл ясен: не приезжайте и не мешайте нашей интеграции с вашими украинскими постановками! На фестиваль уже зарегистрировались сто иностранных гостей, половина из них уже купила билеты на самолет», - сообщает Vaba Lava.
Как следует из заявления Vaba Lava на решение фонда оставить проекты театрального центра без поддержки, среди прочего проблема в общении с госучреждениями заключается в отсутствии обратной связи. «К сожалению, свобода информации исчезает и все чаще даже на самых обычных документах ставится гриф "секретно", и мы, как граждане, сидим в неведении и можем только догадываться, почему нам отказано», - значится в заявлении Vaba Lava.
Театральный центр добавляет, что на его запрос о том, кто принимал решение, кто входил в состав комиссии, почему такой результат ответом по существу был «круглый ноль», и маленькому театру вновь приходится обращаться к юристам. «Как будто это большой секрет. И это делается институтом, который призван уличшить и сплотить наше общество. В хорошо интегрированном обществе, как и в хорошей семье, не должно быть секретов», - отмечает Vaba Lava.
На Фестивале свободы нарвский центр планирует показать совместную постановку с Киевским театром драматургии. Vaba Lava сообщает, что некоторые руководители этого театра побывали на фронте, и приехать в Нарву для них - возможность отдохнуть от войны. «Но... очевидно, украинской темы в Нарве не хотят. Чего опасаются? Кого боятся? Неужели вы думаете, что нарвитяне, посещающие языковые курсы в Доме эстонского языка, не должны знать, какова позиция эстонского государства и, прежде всего, эстонского народа в отношении войны в Украине, и на чьей он стороне?», - вопрошает Vaba Lava.
INSA: решение основано на определенных критериях
Директор по коммуникации INSA Катя Сепп не согласна с критикой со стороны Vaba Lava. По ее словам, критерии оценки предлагаемых мероприятий касались содержания и воздействия без обозначения конкретных национальностей, стран или других культурных различий.
Сепп пояснила, что поддержка оказывается заявкам, получившим наиболее высокую оценку на основе рейтинга и в рамках бюджета. «Поэтому мы были и, вероятно, будем и впредь оказываться в ситуации, когда ходатайствам многих достойных артистов также может быть отказано в запрашиваемой поддержке», - сказала Сепп, добавив, что если бы бюджетных денег было больше, то и Vaba Lava, и многие другие поддержку получили бы.
В частности, на субсидии культурным и спортивным мероприятиям в Ида-Вирумаа был выделен один миллион евро, но интерес был в разы выше: к установленному сроку поступило 50 заявок на общую сумму более пяти миллионов евро. По словам Сепп, все ходатайства оценивались независимыми и компетентными специалистами, среди которых не было сотрудников INSA.
«Интеграция успешна, если мы действуем вместе. Помимо прочего, это означает как для фонда, так и для каждого, кто вносит в нее свою лепту, необходимость учитывать ограниченность средств и в то же время искать разные пути реализации задуманного», - сказала Сепп, отметив, что хорошим примером является именно организующийся Vaba Lava Фестиваль свободы, который, как известно INSA, поддерживается Министерством культуры и Госканцелярией.
Сепп также сообщила, что каждый заявитель имеет право оспорить касающиеся его решения, и INSA рассмотрит и возражение Vaba Lava в предусмотренном законом порядке.