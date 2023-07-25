Три наших фехтовальщицы вышли во второй тур чемпионата мира. Кууск выбыла из конкуренции

В Милане продолжается чемпионат мира по фехтованию. Сегодня в программе женские соревнования на шпаге. Эстонию представляют Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу и Кристина Кууск.
Второй тур:
Эстонки, одержавшие победу в первом туре, встретятся со следующими соперницами:
Нелли Дифферт против Хайен Ли (Южная Корея)
Ирина Эмбрих против Кайлин Син Ян Хси (Гонгконг)
Эрика Кирпу против Анны Кун (Венгрия)
Первый тур:
Три эстонки оказались в числе 65-х лучших фехтовальщиц. Дифферт, Эмбрих и Кирпу обеспечили выход в следующий тур. Кууск оказалась единственной проигравшей - она уступила со счетом 10:15 венгерской фехтовальщице Лили Бук.
В первом раунде Дифферт победила канадскую фехтовальщицу Алексанну Верре 15:8, Эмбрих в свою очередь победила американку Кэтрин Никсон 15:7, а Кирпу победила швейцарку Анжелин Фавр 15:11.