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Три наших фехтовальщицы вышли во второй тур чемпионата мира. Кууск выбыла из конкуренции

rus.postimees.ee
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Эрика Кирпу (слева).
Эрика Кирпу (слева). Фото: Tairo Lutter

В Милане продолжается чемпионат мира по фехтованию. Сегодня в программе женские соревнования на шпаге. Эстонию представляют Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу и Кристина Кууск.

Второй тур:

Эстонки, одержавшие победу в первом туре, встретятся со следующими соперницами:

Нелли Дифферт против Хайен Ли (Южная Корея)

Ирина Эмбрих против Кайлин Син Ян Хси (Гонгконг)

Эрика Кирпу против Анны Кун (Венгрия)

Первый тур:

Три эстонки оказались в числе 65-х лучших фехтовальщиц. Дифферт, Эмбрих и Кирпу обеспечили выход в следующий тур. Кууск оказалась единственной проигравшей - она уступила со счетом 10:15 венгерской фехтовальщице Лили Бук.

В первом раунде Дифферт победила канадскую фехтовальщицу Алексанну Верре 15:8, Эмбрих в свою очередь победила американку Кэтрин Никсон 15:7, а Кирпу победила швейцарку Анжелин Фавр 15:11.

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