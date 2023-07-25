Российский IT-гуру найден мертвым в своем офисе

Умер российский IT-гуру Антон Черепенников, компания которого, помимо всего прочего, занималась мониторингом коммуникации россиян.
40-летний миллиардер был найден мертвым в офисе своей компании в Москве 22 июля.
Причина смерти неизвестна, но российские СМИ сообщили о сердечном приступе, что, по словам близкого друга Черепенникова, вызывает сомнения.
Черепенников, долгое время работавший в области информационных технологий, был основателем и крупнейшим владельцем российской группы IT-компаний «ИКС Холдинг». Группе принадлежат около 23 компаний, в том числе оператор связи и различные онлайн-площадки.
В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который, в частности, обязывает операторов связи страны записывать и хранить все сообщения и разговоры не менее полугода.
«ИКС Холдинг» - крупнейший в России оператор записи и хранения сообщений и разговоров, значительно выигравший от ужесточения Закона о слежке за коммуникациями в 2018 году. Служба безопасности России - ФСБ - использует услуги компании для мониторинга деятельности граждан.
Из-за своей деловой активности и связей Черепенников попал в санкционные списки как США, так и Украины. Одним из его близких друзей был олигарх Алишер Усманов, который также является одним из приближенных Путина.
Он также был основателем киберспортивной команды Virtus.pro и в конце 2019 года занял 4-е место в списке самых влиятельных киберспортивных предпринимателей на постсоветском пространстве по версии Forbes.
Тогда же миллиардер Алишер Усманов проинвестировал 100 млн долларов в Virtus Pro. На тот момент эта сумма была беспрецедентной в мире киберспорта. Позднее Mail.ru Group (сейчас структура называется VK), основными акционерами которой были структуры бизнесмена, выкупила бизнес за 100 млн долларов.
В 2015 году Антон Черепенников совместно с Александром Кохановским, владевшим в то время клубом NAVI, создает киберспортивный холдинг ESforce, которая на пике своего развития владела частью команд Virtus.pro, Na'Vi и SK Gaming, а также организовывала собственные киберспортивные турниры (Epicenter), медиа (cybersport.ru) и студию (RuHub). В 2018 году ESforce была также продана Mail.ru.
Кроме того, в одной из компаний «ИКС холдинг», принадлежавшего Черепенникову, работала Яна Григорян - девушка Ильи Медведева, сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
В 2018 году холдинг Черепенникова купил фирму «Бастион», специализирующуюся на «белом» хакерстве, то есть тестировании уязвимостей в информационных системах различных компаний. Эту фирму в том же году основал Борис Королев, сын главы Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева.
Yet another mysterious death of a top-manager in Russia:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 22, 2023
Anton Cherepennikov, owner of Russian IKS Holding, died. He was 40 years old. The preliminary cause of death, according to official sources, was a heart stop.
Cherepennikov's IKS Holding is the largest company in Russia in… pic.twitter.com/sKUQDkCoqs
Черепенников - не первый видный россиянин, который внезапно уходит из жизни. С момента начала войны в Украине 24 февраля 2022 года в России резко возросло число смертей среди известных и состоятельных людей.
По данным Википедии, при подозрительных обстоятельствах погиб 41 россиянин, являвшийся крупным бизнесменом, банкиром или политиком. Из них 26 погибли в 2022 году и 15 - в этом, в том числе и Антон Черепенников.
In #Russia, Kristina Baikova, the vice president of Loko-Bank, died on 23 June after falling out of her eleventh-floor window of her apartment building on Khodynsky Boulevard. This has only been announced today. https://t.co/3b3fHCqHqn pic.twitter.com/uT1OMYDjkS— Kyle Orton (@KyleWOrton) June 29, 2023