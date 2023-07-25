Российский IT-гуру найден мертвым в своем офисе

40-летний миллиардер был найден мертвым в офисе своей компании в Москве 22 июля.

Причина смерти неизвестна, но российские СМИ сообщили о сердечном приступе, что, по словам близкого друга Черепенникова, вызывает сомнения.

Черепенников, долгое время работавший в области информационных технологий, был основателем и крупнейшим владельцем российской группы IT-компаний «ИКС Холдинг». Группе принадлежат около 23 компаний, в том числе оператор связи и различные онлайн-площадки.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который, в частности, обязывает операторов связи страны записывать и хранить все сообщения и разговоры не менее полугода.

«ИКС Холдинг» - крупнейший в России оператор записи и хранения сообщений и разговоров, значительно выигравший от ужесточения Закона о слежке за коммуникациями в 2018 году. Служба безопасности России - ФСБ - использует услуги компании для мониторинга деятельности граждан.

Из-за своей деловой активности и связей Черепенников попал в санкционные списки как США, так и Украины. Одним из его близких друзей был олигарх Алишер Усманов, который также является одним из приближенных Путина.

Он также был основателем киберспортивной команды Virtus.pro и в конце 2019 года занял 4-е место в списке самых влиятельных киберспортивных предпринимателей на постсоветском пространстве по версии Forbes.