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Какая часть жителей Эстонии выступает за однополые браки, реформу русской школы и прием беженцев?

Исследование социологов
rus.postimees.ee
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Цвета радуги на гей-параде 2017 года в Таллинне.
Цвета радуги на гей-параде 2017 года в Таллинне. Фото: Liis Treimann

Согласно опросу общественного мнения, проведенному социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Госканцелярии, по сравнению с февралем доверие жителей Эстонии к правительству снизилось. Из опроса также следует, что около половины опрашиваемых других национальностей поддерживают переход на эстоноязычное образование. 

Около половины представителей нацменьшинств поддерживают переход на эстоноязычное образование

Согласно опросу общественного мнения, переход на эстоноязычное образование полностью или скорее поддерживают 76% населения Эстонии. В то же время, если рассматривать отдельно эстонцев и представителей других национальностей, то разница становится ощутимее: полностью или скорее поддерживают переход 89% эстонцев и 48% опрашиваемых прочих национальностей. Скорее не поддерживают и совершенно не поддерживают реформу 49% опрошенных неэстонцев. 

Также разнятся ответы и по регионам. Например, в Южной Эстонии переход на эстонское образование поддерживают 84%, а в Ида-Вирумаа - 47%.

Сомневающихся в пользе перехода на обучение на эстонском языке больше в среднем среди людей в возрасте 35-64 лет и с высшим образованием, а также в Северо-Восточной Эстонии.

Больше всего поддерживают однополые браки в Южной Эстонии

Участников опроса также спросили, согласны ли они со следующим утверждением: «Равенство в браке гарантирует всем людям одинаковые права и обязанности, не умаляя ничьих прав».

Согласно опросу, с утверждением согласны 55% жителей Эстонии. Скорее не согласны 14%, совсем не согласны 23% и 7% затрудняются ответить. Больше всех с утверждением согласна молодежь: среди опрашиваемых в возрасте от 15 до 24 лет - 81% тех, кто скорее или полностью согласен с тем, что узаконивание однополых браков гарантирует всем одинаковые права и обязанности. 

В Таллинне с данным утверждением согласны 56% опрашиваемых, в Южной Эстонии - 58%, а в Ида-Вирумаа - 38%.

Представители прочих национальностей, согласно опросу,  согласны с утверждением меньшей степени - 41% за и 49%. (Ответы «скорее за» и «определенно за» и ответы «скорее против» и «определенно против» суммируются).

Несогласие выше среднего среди пенсионеров, представителей других национальностей, людей в возрасте 50-74 лет, жителей Северо-Востока Эстонии и людей с низкими доходами.

Поддержка приема украинских беженцев возросла

Несколько месяцев после начала полномасштабной войны в Украине процент поддерживающих прием в Эстонию украинских военных беженцев возрастал: до 1 марта 2022 года согласны с приемом беженцев были 77%, а к 11 апрелю уже 81%. Однако с 13 апреля процент стал снижаться и ко 2 апреля 2023 года поддержка приема украинских беженцев составила 65%.

Согласно последним данным опроса, с 18 мая поддержка вновь возросла и достигла 73%.

Среди эстонцев 82% опрашиваемых согласны с тем, что Эстония должна принять украинских военных беженцев в случае необходимости. Среди представителей других национальностей с этим утверждением согласны 56%. Выше всего поддержка в Южной Эстонии - 82%, ниже всего в Ида-Вирумаа - 52%.

Несмотря на запрет, некоторые все еще надевают георгиевскую ленточку

87% жителей других национальностей и 43% эстонцев считают 9 мая важным для себя днем (год назад в мае таких было 90% и 38% соответственно). Если эстонцы считают 9 мая в основном Днем Европы, то для жителей других национальностей он особенно важен в связи со Второй мировой войной: 65% считают важным почтить память своих родственников или близких, пострадавших во Второй мировой войне, 47% - напомнить о ценности мира и его цене, 44% - отметить победу над фашизмом (хотя важность этих мероприятий для жителей других национальностей снизилась по сравнению с маем 2022 года).

Несмотря на то, что публичное использование георгиевской ленточки запрещено, 7% респондентов других национальностей заявили, что носили ее 9 мая этого года (против 8% 9 мая год назад).

Доверие к государству снизилось

По сравнению с февралем доверие населения к правительству Эстонии снизилось (53% населения в возрасте 15 лет и старше доверяли правительству в феврале и 48% в мае), но возросло доверие к Рийгикогу (41% в феврале и 45% в мае). Местным органам власти доверяют 72% населения, а президенту - 72% (без изменений по сравнению с декабрем, когда проводилось последнее измерение доверия к местным органам власти и президенту).

Всего 42% неэстонцев доверяют эстонским СМИ при освещении войны

При получении информации о войне в Украине эстонцы больше всего доверяют эстонским (83%) и западным (66%) новостным каналам, 45% эстонцев доверяют украинским новостным каналам и 3% - российским каналам.

Что касается представителей других национальностей, при получении информации о войне в Украине больше всего доверяют эстонским каналам, хотя доверие значительно ниже, чем среди эстонцев (42% жителей других национальностей доверяют эстонским каналам). Западным каналам по этой теме доверяют 33% (26% в марте, то есть доверие выросло), российским каналам - 23%, украинским каналам - 17%.

Доверие к правительству снизилось, но поддержка Украины остается высокой

Подводя итоги, можно сказать, что по сравнению с февралем доверие жителей Эстонии к правительству и экономическая уверенность несколько снизились. Не произошло существенных изменений в удовлетворенности жизнью и экономической приспособленности, а чувство безопасности несколько возросло. Поддержка помощи Украине остается высокой, а поддержка приема украинских военных беженцев вновь возросла.

Целевая группа опроса - жители Эстонии в возрасте от 15 лет и старше. Всего в опросе приняли участие 1256 человек.

Опрос проводился онлайн и по телефону в период с 18 по 22 мая 2023 года.

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