Согласно опросу общественного мнения, проведенному социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Госканцелярии, по сравнению с февралем доверие жителей Эстонии к правительству снизилось. Из опроса также следует, что около половины опрашиваемых других национальностей поддерживают переход на эстоноязычное образование.
Какая часть жителей Эстонии выступает за однополые браки, реформу русской школы и прием беженцев?
Около половины представителей нацменьшинств поддерживают переход на эстоноязычное образование
Согласно опросу общественного мнения, переход на эстоноязычное образование полностью или скорее поддерживают 76% населения Эстонии. В то же время, если рассматривать отдельно эстонцев и представителей других национальностей, то разница становится ощутимее: полностью или скорее поддерживают переход 89% эстонцев и 48% опрашиваемых прочих национальностей. Скорее не поддерживают и совершенно не поддерживают реформу 49% опрошенных неэстонцев.
Также разнятся ответы и по регионам. Например, в Южной Эстонии переход на эстонское образование поддерживают 84%, а в Ида-Вирумаа - 47%.
Сомневающихся в пользе перехода на обучение на эстонском языке больше в среднем среди людей в возрасте 35-64 лет и с высшим образованием, а также в Северо-Восточной Эстонии.
Больше всего поддерживают однополые браки в Южной Эстонии
Участников опроса также спросили, согласны ли они со следующим утверждением: «Равенство в браке гарантирует всем людям одинаковые права и обязанности, не умаляя ничьих прав».
Согласно опросу, с утверждением согласны 55% жителей Эстонии. Скорее не согласны 14%, совсем не согласны 23% и 7% затрудняются ответить. Больше всех с утверждением согласна молодежь: среди опрашиваемых в возрасте от 15 до 24 лет - 81% тех, кто скорее или полностью согласен с тем, что узаконивание однополых браков гарантирует всем одинаковые права и обязанности.
В Таллинне с данным утверждением согласны 56% опрашиваемых, в Южной Эстонии - 58%, а в Ида-Вирумаа - 38%.
Представители прочих национальностей, согласно опросу, согласны с утверждением меньшей степени - 41% за и 49%. (Ответы «скорее за» и «определенно за» и ответы «скорее против» и «определенно против» суммируются).
Несогласие выше среднего среди пенсионеров, представителей других национальностей, людей в возрасте 50-74 лет, жителей Северо-Востока Эстонии и людей с низкими доходами.
Поддержка приема украинских беженцев возросла
Несколько месяцев после начала полномасштабной войны в Украине процент поддерживающих прием в Эстонию украинских военных беженцев возрастал: до 1 марта 2022 года согласны с приемом беженцев были 77%, а к 11 апрелю уже 81%. Однако с 13 апреля процент стал снижаться и ко 2 апреля 2023 года поддержка приема украинских беженцев составила 65%.
Согласно последним данным опроса, с 18 мая поддержка вновь возросла и достигла 73%.
Среди эстонцев 82% опрашиваемых согласны с тем, что Эстония должна принять украинских военных беженцев в случае необходимости. Среди представителей других национальностей с этим утверждением согласны 56%. Выше всего поддержка в Южной Эстонии - 82%, ниже всего в Ида-Вирумаа - 52%.
Несмотря на запрет, некоторые все еще надевают георгиевскую ленточку
87% жителей других национальностей и 43% эстонцев считают 9 мая важным для себя днем (год назад в мае таких было 90% и 38% соответственно). Если эстонцы считают 9 мая в основном Днем Европы, то для жителей других национальностей он особенно важен в связи со Второй мировой войной: 65% считают важным почтить память своих родственников или близких, пострадавших во Второй мировой войне, 47% - напомнить о ценности мира и его цене, 44% - отметить победу над фашизмом (хотя важность этих мероприятий для жителей других национальностей снизилась по сравнению с маем 2022 года).
Несмотря на то, что публичное использование георгиевской ленточки запрещено, 7% респондентов других национальностей заявили, что носили ее 9 мая этого года (против 8% 9 мая год назад).
Доверие к государству снизилось
По сравнению с февралем доверие населения к правительству Эстонии снизилось (53% населения в возрасте 15 лет и старше доверяли правительству в феврале и 48% в мае), но возросло доверие к Рийгикогу (41% в феврале и 45% в мае). Местным органам власти доверяют 72% населения, а президенту - 72% (без изменений по сравнению с декабрем, когда проводилось последнее измерение доверия к местным органам власти и президенту).
Всего 42% неэстонцев доверяют эстонским СМИ при освещении войны
При получении информации о войне в Украине эстонцы больше всего доверяют эстонским (83%) и западным (66%) новостным каналам, 45% эстонцев доверяют украинским новостным каналам и 3% - российским каналам.
Что касается представителей других национальностей, при получении информации о войне в Украине больше всего доверяют эстонским каналам, хотя доверие значительно ниже, чем среди эстонцев (42% жителей других национальностей доверяют эстонским каналам). Западным каналам по этой теме доверяют 33% (26% в марте, то есть доверие выросло), российским каналам - 23%, украинским каналам - 17%.
Доверие к правительству снизилось, но поддержка Украины остается высокой
Подводя итоги, можно сказать, что по сравнению с февралем доверие жителей Эстонии к правительству и экономическая уверенность несколько снизились. Не произошло существенных изменений в удовлетворенности жизнью и экономической приспособленности, а чувство безопасности несколько возросло. Поддержка помощи Украине остается высокой, а поддержка приема украинских военных беженцев вновь возросла.
Целевая группа опроса - жители Эстонии в возрасте от 15 лет и старше. Всего в опросе приняли участие 1256 человек.
Опрос проводился онлайн и по телефону в период с 18 по 22 мая 2023 года.