Какая часть жителей Эстонии выступает за однополые браки, реформу русской школы и прием беженцев?

Около половины представителей нацменьшинств поддерживают переход на эстоноязычное образование

Согласно опросу общественного мнения, переход на эстоноязычное образование полностью или скорее поддерживают 76% населения Эстонии. В то же время, если рассматривать отдельно эстонцев и представителей других национальностей, то разница становится ощутимее: полностью или скорее поддерживают переход 89% эстонцев и 48% опрашиваемых прочих национальностей. Скорее не поддерживают и совершенно не поддерживают реформу 49% опрошенных неэстонцев.

Также разнятся ответы и по регионам. Например, в Южной Эстонии переход на эстонское образование поддерживают 84%, а в Ида-Вирумаа - 47%.

Сомневающихся в пользе перехода на обучение на эстонском языке больше в среднем среди людей в возрасте 35-64 лет и с высшим образованием, а также в Северо-Восточной Эстонии.

Больше всего поддерживают однополые браки в Южной Эстонии

Участников опроса также спросили, согласны ли они со следующим утверждением: «Равенство в браке гарантирует всем людям одинаковые права и обязанности, не умаляя ничьих прав».

Согласно опросу, с утверждением согласны 55% жителей Эстонии. Скорее не согласны 14%, совсем не согласны 23% и 7% затрудняются ответить. Больше всех с утверждением согласна молодежь: среди опрашиваемых в возрасте от 15 до 24 лет - 81% тех, кто скорее или полностью согласен с тем, что узаконивание однополых браков гарантирует всем одинаковые права и обязанности.

В Таллинне с данным утверждением согласны 56% опрашиваемых, в Южной Эстонии - 58%, а в Ида-Вирумаа - 38%.