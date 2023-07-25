От инфаркта умер легендарный футболист

Бывший футболист сборной Англии в последнее время жил в Испании, куда переезжал летом. К сожалению, у Френсиса в его доме в Марбейе произошел инфаркт, врачи не смогли спасти ему жизнь.

В составе сборной Англии Фрэнсис провел 52 матча, в ходе которых он забил 12 голов. Он представлял Англию на чемпионате мира 1982 года, где забил два гола.

Выступая в качестве нападающего, Фрэнсис вошел в историю как первый британский футболист, которому за трансфер заплатили более 1 миллиона фунтов стерлингов. В 1979 году он совершил переход из «Бирмингема» в «Ноттингем Форест», за который последнему пришлось заплатить 1,15 миллиона фунтов стерлингов. На тот момент это был один из самых дорогих трансферов. Мировой рекорд принадлежал Паоло Росси, за которого «Ювентус» заплатил «Виченце» 1,25 миллиона фунтов стерлингов в 1976 году.