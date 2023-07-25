Важные изменения в обучении вождению. Цель – сокращение очередей на экзамены

Постановлением меняются объемы образовательных программ и уточняются результаты обучения. Объем теоретического обучения водителей мопедов будет увеличен с нынешних 12 часов до 24 часов, а объем теоретического обучения для категории D и подкатегории D1 будет сокращен с 40 часов до 20 часов.

В учебную программу категории B и подкатегории B1 будет добавлен урок вождения, имитирующий госэкзамен по вождению. Проведение этого урока в автошколе даст участнику обучения представление о том, что его ждет на государственном экзамене, и таким образом поможет снизить волнение перед экзаменом.

Экзамен по вождению. Фото: Sander Ilvest

По словам руководителя отдела транспорта и дорожного движения Министерства климата Маргуса Тяхепыльда, полученная во время обучения вождению хорошая подготовка способствует успешной сдаче последующего экзамена. «Это в свою очередь снижает нагрузку на очереди на экзамены по вождению, - сказал он. - В большинстве случаев на водителей автобусов учатся уже опытные водители, поэтому инструкторы признали необходимость перемен».

Каждый год около 1 000 экзаменуемых не являлись на экзамен, поэтому время терялось. Теперь можно будет не только перенести назначенное время экзамена, но и отменить экзамен. Своевременная отмена экзамена позволит использовать зарезервированное время для другого экзаменуемого.

Изменения также уточняют требования к началу учебного вождения - первые уроки вождения нельзя будет проводить на дорогах с высокой интенсивностью движения. «Из-за неопытности водитель, только что начавший обучение вождению, может представлять опасность для других участников дорожного движения или существенно мешать им в движении. Поэтому дорога с интенсивным движением не является подходящим или безопасным местом для приобретения начальных навыков», - пояснил Тяхепыльд.