airBaltic увеличит штат до 2500 человек, поступили заявки и из Эстонии

Численность сотрудников латвийской национальной авиакомпании airBaltic в середине этого года превысила 2360 человек, а к концу года компания планирует довести количество сотрудников до 2500 человек, сообщили представители airBaltic.
В том числе авиакомпания приняла на работу 347 сотрудников в первой половине этого года.
Старший вице-президент airBaltic по персоналу Алина Аронберга заявила, что авикомпания продолжает активно привлекать новых сотрудников. На данный момент насчитывается около 30 вакансий и более 200 рабочих мест.
В этом году авиакомпания airBaltic получила больше всего заявок на должность младшего бортпроводника - более 1800, далее следуют заявки на должность второго пилота - 950, должность старшего второго пилота - 330, должность заведующего складом - 330, должность опытного бортпроводника - 320, должность аналитика доходов - 270, должность помощника диспетчера полетов - 170, а также должность курьера по логистике - 170.
Заявки поступали от кандидатов из Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Пакистана, Польши, Португалии, Румынии, Шри-Ланки, Испании, Швеции, Турции и Великобритании.
Наиболее представленными профессиями и сферами деятельности в airBaltic являются бортпроводники (740), работники по техобслуживанию самолетов (450), пилоты (400), специалисты по обеспечению полетов и оперативной деятельности (300), коммерческий персонал (240), а также работники ИТ, специалисты по управлению персоналом, финансам и другие офисные работники (200).
Средний возраст сотрудников airBaltic - 35 лет, а средний стаж работы - шесть лет. Соотношение полов составляет 46% женщин и 54% мужчин. В настоящее время в airBaltic работают представители более 30 национальностей. Семь сотрудников airBaltic работают в компании с момента ее основания в 1995 году.