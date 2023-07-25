В результате лечения бесплодия в год рождается почти шесть процентов детей

В результате лечения бесплодия у 636 женщин в 2022 году родилось 680 детей, из них у 656 при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО, ИКСИ и FET) и у 24 – внутриматочной инсеминации (IUI), при которой сперматозоиды вводятся в матку с помощью специального катетера.

По данным Департамента лекарств, в 2022 году в Эстонии было проведено 3230 циклов лечения бесплодия, что на четыре процента меньше, чем годом ранее, но на восемь процентов больше, чем в среднем за последнее десятилетие. Наиболее используемыми методами лечения бесплодия во всех возрастных группах являются перенос замороженных эмбрионов (FET - англ. Froze Embroy Transfer) – 50 процентов и интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ИКСИ) – 31 процент.

При искусственном оплодотворении за один раз можно подсадить 1-3 эмбриона. В 2022 году трансплантация одного эмбриона увеличилась на 8 процентов по сравнению с годом ранее (2328 подсадок). Количество трансплантаций двух эмбрионов сократилось почти на 30 процентов (582) и трех не изменилось по сравнению с прошлым годом (21).

Число полных циклов лечения бесплодия больше всего увеличилось за последние несколько лет среди 41-летних женщин, достигнув 502 в 2022 году.

Большую часть процедур связанных с ЭКО и соответствующие медикаменты застрахованным лицам в возрасте до 40 лет включительно оплачивает Касса здоровья.