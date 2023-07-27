МНЕНИЕ ⟩ Флаг ЭССР в центре Таллинна и граффити на месте нарвского танка: искусство или провокация?

Форма граффити была настолько радикальной, что большинство восприняли угрозу буквально, не подозревая о скрытом смысле, который был неочевиден скорее по вине самого художника, чем по недомыслию зрителей. И не случайно, что наши власти всех уровней восприняли граффити не с эстетической точки зрения, не как антивоенный призыв, и лишь отчасти как порчу городского имущества, но прежде всего - как вызов безопасности государству и гражданам.

Скандальное граффити в Нарве. 14 апреля 2023 года. Фото: Ilja Smirnov

По мере того, как ситуация прояснилась и автор предстал перед представителями правовой сферы, городскими властями и разгоряченной общественностью, большинство склонилось к мнению, что все же мы имеем дело с художественным продуктом, целью которого было привлечь внимание индифферентных к войне нарвитян к происходящему по другую сторону реки Нарва. И это в полной мере удалось. В процессе бурных дискуссий на место возмущения пришло понимание и даже одобрение, порчу городского имущества все дружно осудили, но не преминули пообещать помочь погасить штраф, когда таковой будет предъявлен.