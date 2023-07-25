Полиция предупреждает:телефонные мошенники теперь говорят и по-эстонски

Мошенническая схема похожа на те, которые использовались и раньше. Звонящий представляется сотрудником полиции, банка или другой организации, вызывающей чувство доверия. Он сообщает, что с банковским счетом человека возникла какая-то проблема, или же что его личные данные используются для совершения преступления. Раньше такие звонки были на русском или английском языках, но теперь, по данным полиции, мошенники говорят на эстонском, причем на довольно хорошем уровне.

Например, в одном случае мошенник утверждал, что звонит из полиции, поскольку некий злоумышленник пытается в этот самый момент снять деньги со счета жертвы. Вначале разговор велся на русском языке, но когда звонящего попросили перейти на эстонский, звонок перенаправили кому-то другому и беседа продолжилась на эстонском.

Вчера еще один житель Эстонии сообщил, что ему позвонили якобы из полиции и сказали, что кто-то пытался снять деньги с его банковского счета на основании доверенности. Звонящий говорил на эстонском языке и даже предложил встретиться в полицейском участке. Человек, которому позвонили, дал отбой, поскольку в какой-то момент мошенник захотел продолжить разговор на русском.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре заявил, что переход на эстонский более не является защитой от мошенников. Злоумышленники используют этот ход, чтобы завоевать наше доверие и заполучить деньги или личную информацию людей.