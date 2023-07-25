Полиция предупреждает:телефонные мошенники теперь говорят и по-эстонски

В последние дни более десятка человек сообщили в полицию, что получили мошеннические звонки, причем преступники говорили на эстонском языке. По данным полиции, на данный момент пострадавших от этих схем нет.
Мошенническая схема похожа на те, которые использовались и раньше. Звонящий представляется сотрудником полиции, банка или другой организации, вызывающей чувство доверия. Он сообщает, что с банковским счетом человека возникла какая-то проблема, или же что его личные данные используются для совершения преступления. Раньше такие звонки были на русском или английском языках, но теперь, по данным полиции, мошенники говорят на эстонском, причем на довольно хорошем уровне.
Например, в одном случае мошенник утверждал, что звонит из полиции, поскольку некий злоумышленник пытается в этот самый момент снять деньги со счета жертвы. Вначале разговор велся на русском языке, но когда звонящего попросили перейти на эстонский, звонок перенаправили кому-то другому и беседа продолжилась на эстонском.
Вчера еще один житель Эстонии сообщил, что ему позвонили якобы из полиции и сказали, что кто-то пытался снять деньги с его банковского счета на основании доверенности. Звонящий говорил на эстонском языке и даже предложил встретиться в полицейском участке. Человек, которому позвонили, дал отбой, поскольку в какой-то момент мошенник захотел продолжить разговор на русском.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре заявил, что переход на эстонский более не является защитой от мошенников. Злоумышленники используют этот ход, чтобы завоевать наше доверие и заполучить деньги или личную информацию людей.
«Сейчас еще рано говорить о том, действуют ли мошенники на территории Эстонии, или же мы имеем дело с владеющими эстонским языком жителями нашей страны, которые находятся где-то за рубежом и по какой-то причине помогают преступникам. Мы делаем все возможное, чтобы установить это и прекратить деятельность этих мошенников», - добавил Тамбре.
Руководитель криминального бюро подтвердил, что эстонская полиция не звонит людям, чтобы сообщить о сомнительных операциях с банковскими счетами.
«Мы не видим данных банковского счета человека, и не можем делать какие-либо предупреждения в отношении происходящего с накоплениями граждан. Я благодарю всех людей, которые вовремя распознают мошеннические звонки и сообщают об этом в полицию. Информация о том, что звонящие говорят и на эстонском языке, очень важна для нас. Благодаря этим оповещениям мы можем сразу начать расследование и выяснить, кто стоит за этими мошенничествами, а также предупредить других жителей Эстонии об опасности», - добавил полицейский.
От мошенников можно защититься, если:
- прервать звонок сразу, как только кто-то сообщает о подозрительных действиях с вашим банковским счетом;
- не давать никому свои личные данные, включая пароли PIN1 и PIN2 от систем Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты. Не вводить эти пароли на своем устройстве по просьбе звонящих вам людей.