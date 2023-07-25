У жителя Эстонии, поселившегося в лесу, нашли незаконное оружие

Был пасмурный четверг, 10 ноября 2022 года. У магазина в Килинги-Нымме стоял зеленый Volkswagen Golf Variant с кузовом универсал. Проезжавшие мимо полицейские заметили машину и решили ее проверить. До них дошла информация, что у владельца автомобиля может быть оружие. Как следует из недавнего судебного решения, так оно и было.