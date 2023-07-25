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У жителя Эстонии, поселившегося в лесу, нашли незаконное оружие

Кристо Ниглас
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Винтовка.
Винтовка. Фото: Toomas Huik/Postimees

Был пасмурный четверг, 10 ноября 2022 года. У магазина в Килинги-Нымме стоял зеленый Volkswagen Golf Variant с кузовом универсал. Проезжавшие мимо полицейские заметили машину и решили ее проверить. До них дошла информация, что у владельца автомобиля может быть оружие. Как следует из недавнего судебного решения, так оно и было.

36-летний мужчина общался с полицейскими спокойно, он понимал, что для него сотрудничество с правоохранительными органами будет более выгодным вариантом. Он добровольно показал полиции винтовку Мосина с оптическим прицелом, завернутую в спальный мешок, и, поскольку у него не было лицензии на владение оружием, ее забрали вместе с шестью патронами, лежавшими в бардачке машины. 

Человек, у которого было обнаружено незаконное оружие, несколько лет живет в лесу. В основном он зарабатывает сбором и продажей даров природы. Собирает еловую смолу, ловит рыбу. Прошлым летом он перебивался случайными заработками. Огнестрельное оружие он получил от пенсионера в качестве оплаты за работу, патроны ему тоже отдал пенсионер. 

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