У жителя Эстонии, поселившегося в лесу, нашли незаконное оружие

Был пасмурный четверг, 10 ноября 2022 года. У магазина в Килинги-Нымме стоял зеленый Volkswagen Golf Variant с кузовом универсал. Проезжавшие мимо полицейские заметили машину и решили ее проверить. До них дошла информация, что у владельца автомобиля может быть оружие. Как следует из недавнего судебного решения, так оно и было.
36-летний мужчина общался с полицейскими спокойно, он понимал, что для него сотрудничество с правоохранительными органами будет более выгодным вариантом. Он добровольно показал полиции винтовку Мосина с оптическим прицелом, завернутую в спальный мешок, и, поскольку у него не было лицензии на владение оружием, ее забрали вместе с шестью патронами, лежавшими в бардачке машины.