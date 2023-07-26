Политолог Кармо Тюйр: случайное падение российского снаряда в Румынии не приведет к вступлению НАТО в войну

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в воскресенье говорил о том, что у бойцов ЧВК «Вагнер», находящихся в Беларуси, очень дерзкие настроения, что ему приходится чуть ли не сдерживать их, чтобы они не пошли в поход на Варшаву. Ранее сам Путин позволял себе на прошлой неделе очень агрессивные и враждебные высказывания в отношении Польши.

- Многими экспертами отмечается, что наемники группы «Вагнер» приходят в Беларусь без серьезных вооружений и явно не выглядят сейчас силой, способной на какие-то крупные операции. Лукашенко же говорит, что они в любой момент могут напасть на Польшу. Каких целей хотят достичь сейчас Россия и Беларусь своими довольно нелепыми выпадами в адрес Польши, адресованы ли они Западу, или же вся эта воинственность призвана впечатлить внутреннюю аудиторию?

- Во встрече Путина и Лукашенко в первую очередь бросилось в глаза то, что у Лукашенко опять появилась карта, на которой можно показать, откуда готовится нападение, кто и куда собирается передвигаться. Но еще более примечательно, как великолепно Лукашенко использовал момент, чтобы снова показать свою полезность.