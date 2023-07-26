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Политолог Кармо Тюйр: случайное падение российского снаряда в Румынии не приведет к вступлению НАТО в войну

Павел Соболев
, журналист
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  • Для режима Лукашенко вагнеровцы не представляют никакой опасности
  • Блокировкой экспорта украинского зерна Россия борется за голоса стран Африки в ООН
  • Атака России на натовский корабль привела бы к снятию всех ограничений на поставки оружия Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал на 26 июля по просьбе Украины совет НАТО-Украина для обсуждения вопроса вывоза зерна из черноморских портов Украины, которому Россия препятствует, нанося удары по этим портам. О том, что НАТО может в практическом смысле предпринять, чтобы экспорт зерна все-таки заработал, и о многом другом, в студии Postimees порассуждал политолог Кармо Тюйр.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в воскресенье говорил о том, что у бойцов ЧВК «Вагнер», находящихся в Беларуси, очень дерзкие настроения, что ему приходится чуть ли не сдерживать их, чтобы они не пошли в поход на Варшаву. Ранее сам Путин позволял себе на прошлой неделе очень агрессивные и враждебные высказывания в отношении Польши.

- Многими экспертами отмечается, что наемники группы «Вагнер» приходят в Беларусь без серьезных вооружений и явно не выглядят сейчас силой, способной на какие-то крупные операции. Лукашенко же говорит, что они в любой момент могут напасть на Польшу. Каких целей хотят достичь сейчас Россия и Беларусь своими довольно нелепыми выпадами в адрес Польши, адресованы ли они Западу, или же вся эта воинственность призвана впечатлить внутреннюю аудиторию?

- Во встрече Путина и Лукашенко в первую очередь бросилось в глаза то, что у Лукашенко опять появилась карта, на которой можно показать, откуда готовится нападение, кто и куда собирается передвигаться. Но еще более примечательно, как великолепно Лукашенко использовал момент, чтобы снова показать свою полезность.

Причем полезность всем, не только Путину. Путину он сказал, что раз у тебя есть проблемы с «Вагнером», давай-ка я их к себе приберу, в моем колхозе работы навалом, будут делать что-то полезное. А Западу он показывает, что у него завелась теперь кучка буйных, бог знает, что они могут натворить, но он может их придерживать. Он ярко показывает свою полезность обеим сторонам, прекрасно используя подвернувшуюся для этого возможность.

Являются ли на самом деле эти заявления какой-то серьезной угрозой? Конечно же, нет. Польша и Литва очень хорошо понимают проблему Сувалкского коридора, они очень хорошо приготовились к возможным опасностям. Чтобы добиться там успеха, России понадобились бы огромные силы с мощнейшим вооружением, чего у нее сейчас попросту нету. Но провести такого рода информационную операцию Россия считает для себя полезным.

Эта операция позволяет добиться того, чтобы Украина некоторые свои силы, используемые на главных направлениях ее атаки, направила бы к границе с Беларусью. Просто на всякий случай, для возможного отражения неизвестно чего. И еще в большей степени эта информационная операция может касаться Польши, в расчете на то, чтобы Польша поменьше думала о помощи Украине и сосредоточилась бы на защите самой себя от угроз нападения.

- Не создает ли присутствие вагнеровцев рисков для устойчивости самого режима Лукашенко, не могут ли они снова отправиться в поход на Москву, с учетом того, что это те наемники, которые, вероятно, так и не подписали контракты с Министерством обороны России? Или же таких рисков нет, и этих людей ждет, например, отправка в очередную миссию в Центральной Африке?

- Да, африканская версия выглядит самой правдоподобной, потому что у России есть пусть и не официальные, но серьезные обязательства перед некоторыми африканскими странами, в которых частная военная компания Евгения Пригожина должна что-то охранять, добывать золото, перераспределять ресурсы. Пригожин является там очень важным игроком, причем не только, так сказать, на рынке охранных услуг, но и на нефтяном или алмазном рынках.

С другой стороны, пока будет сохраняться ситуация, когда власть в Кремле будет замыкаться на одном человеке, для вагнеровцев будут сохраняться возможности доказывать этому человеку свою лояльность, делая что-то очень нужное Кремлю. Может ли стать таким делом свержение Лукашенко? Ну, наверное, все-таки нет. Лукашенко будет более полезен Кремлю, чем кто угодно, кто занял бы его место. Поэтому режиму Лукашенко вагнеровцы не угрожают.

Вагнеровцы в Беларуси полезны для Кремля именно в смысле информационных операций, из них легко изображать какую-то опасность для Западной Украины или для Польши. Вагнеровцы будут играть эту роль для Кремля, показывать Путину, что у них еще есть порох в пороховницах. В долгосрочной перспективе их, вероятно ждет использование далеко от России, причем не только в Африке, но также и на Ближнем Востоке, но пока они будут выполнять в Беларуси функцию эдаких «агентов влияния».

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Украины созвал на сегодня совет НАТО-Украина для обсуждения вопроса вывоза зерна из черноморских портов Украины, которому Россия препятствует нанесением массированных ударов. Какие практические шаги со стороны НАТО мы можем представить? Шаги, которые обеспечили бы, чтобы экспорт зерна все-таки опять нормально заработал?

- На эту проблему нужно смотреть более широко. Начнем с того, что завтра и послезавтра в Петербурге будет проходить форум Россия-Африка. В преддверии этого форума появилась длинная статья за авторством Владимира Путина, идея которой весьма проста: российское зерно и удобрения очень нужны африканским элитам, чтобы поддерживать стабильность в регионе, и вот, мол, треклятые европейцы делают все, чтобы мешать этой святой миссии.

Россия как бы хочет руками африканцев надавить на европейцев, чтобы добиться пропуска именно российского зерна и прочих российских грузов, направляющихся в сторону Африки. Однако, как это ни печально, и Украина, и Россия немного драматизируют ситуацию, когда они хотят показать, что без их зерна Африке уж точно не выжить.

Есть такая упрямая вещь, как цена на зерно. И она не выросла, что означает, что в действительности нехватки зерна сейчас нету. Голод в Африке не является сейчас следствием нехватки зерна.

Украина и Россия сейчас подчеркивают, что их грузы необходимо пропускать. Россия же очень цинично старается отодвинуть украинское зерно с рынка, и тем самым показать, что именно Россия является самым главным гарантом стабильности в африканском регионе. Регионе, который располагает 54 местами в ООН. И именно поддержка в ООН со стороны этих 54 членов - это самый главный интерес России, который она преследует этой своей зерновой игрой.

- В ночь на понедельник Россия нанесла первые удары по украинским портам на Дунае, что эксперты назвали эскалацией зерновой блокады Украины после отказа Кремля продлевать зерновую сделку и массированных российских ударов по портовой инфраструктуре на Черном море. Некоторые удары пришлись настолько близко от румынской территории, что премьер-министр Румынии заявил о том, что любая атака против Румынии повлечет для России ответ на уровне всего НАТО. Можно ли сказать, что ситуация с экспортом зерна накалилась так сильно, что стало выглядеть возможным вовлечение НАТО в конфликт?

- Вероятность того, что что-то может прилететь на румынскую территорию, довольно высока. То оружие, которое Россия называет высокоточным, на самом деле не является высокоточным, что можно было видеть, например, и в Одессе, где порой ракеты попадали во что угодно, но только не в порт. Так что падение какой-то ракеты в Румынии представить очень легко. Но будет ли такой инцидент означать автоматическое вступление альянса в конфликт? Нет, не будет.

Если какая-то страна НАТО столкнется с такой ситуацией, на уровне НАТО начнутся консультации, которые представляют из себя очень долгий процесс.

Мы очень часто воспринимаем НАТО очень упрощенно, представляя, что это какой-то сидящий в углу сильный волосатый товарищ, которому стоит только встать, и будет наведен порядок. Но НАТО - это бюрократическая структура.

Дипломатическая, политическая и бюрократическая, которая должна согласовывать любые военные действия на уровне стран-членов. У самого НАТО нет своих танков, своих кораблей, даже своих солдат. Все это есть у стран, являющихся членами НАТО.

Будет ли весь этот потенциал сразу мобилизован на ответные действия в случае того, если что-то вдруг упадет на территорию какой-то страны альянса? Маловероятно. Для того, чтобы так произошло, должен быть предпринят очевидно целенаправленный акт в отношении военной инфраструктуры Румынии. Или Турции. Или Италии. Или Болгарии; в общем, кого угодно. Прямой связи между попаданием чего-то куда-то и приведением в действие военной машины НАТО не существует.

- Газета «Вашингтон пост» пишет, что несмотря на давление со стороны Украины и некоторых конгрессменов, Белый дом по-прежнему не готов предоставлять Киеву ракеты самого большого радиуса действия. Что должно случиться, чтобы Вашингтон сделался решительнее в этом вопросе и начал бы такие поставки, может ли тот страшный террор, который Россия творит в последние дни, например, в Одессе, исчерпать терпение администрации Джо Байдена и побудить ее давать Киеву самое мощное оружие?

- Мне кажется, нужно учитывать, что позицию Вашингтона очень часто отличает большая гибкость. Вашингтон говорил, что никогда не будет передавать Украине истребители, но в итоге согласился это делать. То же самое было и с танками. Так что позиция США может меняться.

Так что и вероятность того, что однажды США решатся на передачу Киеву самых дальнобойных ракет, тоже достаточно высокая. Но нужно понять, что может стать достаточным триггером для этого.

Допустим, что Россия впрямь будет выполнять свои угрозы по блокировке торговых судов в Черном море, а страны НАТО прямо на сегодняшней встрече договорятся о том, что в нейтральных водах в Черном море будут стоять военные суда стран НАТО, например, Турции или Румынии. Они будут там стоять и охранять торговые суда.

Они не будут ничего делать против России как таковой, но они просто будут конвоировать торговые суда. Или же просто стоять и нести дежурство. И вот если Россия сделает что-то против натовских кораблей, или против стран НАТО, которым принадлежат эти корабли, тогда, думаю, это может стать достаточным основанием, чтобы США сняли все ограничения на поставки Киеву вооружений.

- Россия предупредила, что не оставит без ответа дроновые атаки в центре Москвы. Украинская сторона позднее подтвердила свою причастность к этим атакам, при этом, по некоторым данным, из Кремля на федеральное телевидение поступила инструкция не освещать удары дронов в Москве. Тем временем ряд источников сообщает, что украинская оборонная промышленность делает стремительные успехи в разработке беспилотников дальнего радиуса действия. Насколько силен сейчас в Кремле страх перед возможными настоящими атаками дронов в Москве, с попаданиями и серьезными разрушениями?

- Очень похоже на правду, что в ближайшее время на территории России все больше и больше будет что-то громыхать. Мы не будем точно знать, кто будет стоять за этим, потому что ведь известно, что в России уже существует немалое количество добровольческих отрядов. Они берут на себя ответственность за поджоги военкоматов, отправление поездов под откос, подрывы складов.

Если мы представим, что атаковавшие Москву дроны прилетели из Украины, то возникает вопрос, где же вся эта хваленая ПВО российской армии…

- А если представим, что они прилетели из Подмосковья, возникает другой вопрос: где же вся эта хваленая ФСБ…

- Вот именно. В обоих случаях возникают очень неудобные вопросы, или для российской армии, или для спецслужб. А ведь есть еще и ФСО! У этой службы в районе Москвы должна иметься собственная система ПВО, которая должна заниматься исключительно защитой Кремля и прочих главных объектов.

Сейчас российские силовые структуры пытаются потихоньку отпихивать от себя ответственность и перекладывать ее друг на друга. Вопросов уйма, а ответов на них у российских силовиков нет.

Смотрите запись полной версии беседы!

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