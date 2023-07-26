Политолог Кармо Тюйр: случайное падение российского снаряда в Румынии не приведет к вступлению НАТО в войну

- Газета «Вашингтон пост» пишет, что несмотря на давление со стороны Украины и некоторых конгрессменов, Белый дом по-прежнему не готов предоставлять Киеву ракеты самого большого радиуса действия. Что должно случиться, чтобы Вашингтон сделался решительнее в этом вопросе и начал бы такие поставки, может ли тот страшный террор, который Россия творит в последние дни, например, в Одессе, исчерпать терпение администрации Джо Байдена и побудить ее давать Киеву самое мощное оружие?
- Мне кажется, нужно учитывать, что позицию Вашингтона очень часто отличает большая гибкость. Вашингтон говорил, что никогда не будет передавать Украине истребители, но в итоге согласился это делать. То же самое было и с танками. Так что позиция США может меняться.
Так что и вероятность того, что однажды США решатся на передачу Киеву самых дальнобойных ракет, тоже достаточно высокая. Но нужно понять, что может стать достаточным триггером для этого.
Допустим, что Россия впрямь будет выполнять свои угрозы по блокировке торговых судов в Черном море, а страны НАТО прямо на сегодняшней встрече договорятся о том, что в нейтральных водах в Черном море будут стоять военные суда стран НАТО, например, Турции или Румынии. Они будут там стоять и охранять торговые суда.
Они не будут ничего делать против России как таковой, но они просто будут конвоировать торговые суда. Или же просто стоять и нести дежурство. И вот если Россия сделает что-то против натовских кораблей, или против стран НАТО, которым принадлежат эти корабли, тогда, думаю, это может стать достаточным основанием, чтобы США сняли все ограничения на поставки Киеву вооружений.