В студии Postimees Кармо Тюйр: чем ответит Запад на российские удары по морским и речным портам Украины?

- Представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд вчера заявила, что у ее страны есть данные о дополнительном минировании Россией вод Черного моря на путях к украинским портам и о том, что целями российских ударов могут стать не только объекты украинской зерновой инфраструктуры, но и гражданские суда, с тем, чтобы потом возложить вину на Украину. Ранее с подобным предостережением выступили США. Как далеко готова Россия зайти в своем терроре? Неужели возможны удары по гражданским судам?

- В ночь на понедельник Россия нанесла первые удары по украинским портам на Дунае, что эксперты назвали эскалацией зерновой блокады Украины после отказа Кремля продлевать зерновую сделку и массированных российских ударов по портовой инфраструктуре на Черном море. Некоторые удары пришлись настолько близко от румынской территории, что премьер-министр Румынии заявил о том, что любая атака против Румынии повлечет для России ответ на уровне всего НАТО. Можно ли сказать, что ситуация с экспортом зерна накалилась так сильно, что стало выглядеть возможным вовлечение НАТО в конфликт?

- Россия предупредила в понедельник, что не оставит без ответа дроновые атаки в центре Москвы. Украинская сторона позднее подтвердила свою причастность к этим атакам, при этом, по некоторым данным, из Кремля на федеральное телевидение поступила инструкция не освещать удары дронов в Москве. Тем временем ряд источников сообщает, что украинская оборонная промышленность делает стремительные успехи в разработке беспилотников дальнего радиуса действия. Насколько силен сейчас в Кремле страх перед возможными настоящими атаками дронов в Москве, с попаданиями и серьезными разрушениями?