Молодежное крыло центристов назвало своего кандидата на пост председателя партии

Правление Молодежной организации Центристской партии объявило, что единогласно поддерживает кандидатуру Михаила Кылварта на пост председателя Центристской партии на внеочередном съезде в сентябре. По мнению правления, Кылварт зарекомендовал себя как сильный и конструктивный лидер.
«Как председатель объединения молодых центристов я являюсь свидетелем того, как Михаил Кылварт последовательно работает на благо партии, - сказала Валентина Бортновски. - Его слова и действия нацелены на сохранение нашей партии сильной и единой».
Бортновски добавила, что Молодежная организация Центристской партии хочет, чтобы Центристская партия вновь стала влиятельной политической силой. Единогласное одобрение правлением молодежной организации кандидатуры Кылварта говорит о его сильном видении и стремлении к восстановлению внутреннего единства партии.
Заместитель председателя Молодежной организации ЦП Исмаил Мирзоев и ее генеральный секретарь Кристи Рюйтель выразили обеспокоенность внутренним конфликтом в партии. «В последние месяцы прозвучал ряд заявлений, разделяющих партию по национальному признаку», - сказала Рюйтель.
«На протяжении многих лет мы боролись за более толерантное общество и государство, уважающее все национальности и мнения. Печально видеть, что сейчас мы столкнулись с опасностью раскола нашей родной партии по национальному признаку», - подчеркнул Мирзоев.