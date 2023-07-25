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Молодежное крыло центристов назвало своего кандидата на пост председателя партии

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Молодежная организация Центристской партии единогласно поддерживает кандидатуру Михаила Кылварта на пост председателя партии.
Молодежная организация Центристской партии единогласно поддерживает кандидатуру Михаила Кылварта на пост председателя партии. Фото: Keskerakonna noortekogu

Правление Молодежной организации Центристской партии объявило, что единогласно поддерживает кандидатуру Михаила Кылварта на пост председателя Центристской партии на внеочередном съезде в сентябре. По мнению правления, Кылварт зарекомендовал себя как сильный и конструктивный лидер.

«Как председатель объединения молодых центристов я являюсь свидетелем того, как Михаил Кылварт последовательно работает на благо партии, - сказала Валентина Бортновски.  - Его слова и действия нацелены на сохранение нашей партии сильной и единой».

Бортновски добавила, что Молодежная организация Центристской партии хочет, чтобы Центристская партия вновь стала влиятельной политической силой. Единогласное одобрение правлением молодежной организации кандидатуры Кылварта говорит о его сильном видении и стремлении к восстановлению внутреннего единства партии.

Заместитель председателя Молодежной организации ЦП Исмаил Мирзоев и ее генеральный секретарь Кристи Рюйтель выразили обеспокоенность внутренним конфликтом в партии. «В последние месяцы прозвучал ряд заявлений, разделяющих партию по национальному признаку», - сказала Рюйтель.

«На протяжении многих лет мы боролись за более толерантное общество и государство, уважающее все национальности и мнения. Печально видеть, что сейчас мы столкнулись с опасностью раскола нашей родной партии по национальному признаку», - подчеркнул Мирзоев.

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