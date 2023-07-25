Молодежное крыло центристов назвало своего кандидата на пост председателя партии

«Как председатель объединения молодых центристов я являюсь свидетелем того, как Михаил Кылварт последовательно работает на благо партии, - сказала Валентина Бортновски. - Его слова и действия нацелены на сохранение нашей партии сильной и единой».

Бортновски добавила, что Молодежная организация Центристской партии хочет, чтобы Центристская партия вновь стала влиятельной политической силой. Единогласное одобрение правлением молодежной организации кандидатуры Кылварта говорит о его сильном видении и стремлении к восстановлению внутреннего единства партии.

Заместитель председателя Молодежной организации ЦП Исмаил Мирзоев и ее генеральный секретарь Кристи Рюйтель выразили обеспокоенность внутренним конфликтом в партии. «В последние месяцы прозвучал ряд заявлений, разделяющих партию по национальному признаку», - сказала Рюйтель.