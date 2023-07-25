Эстония продолжит пользоваться Клайпедским терминалом СПГ

Планируется, что в 2024 году будет регазифицировано около 34 ТВтч газа - так же, как и в этом году, в Клайпедский порт прибудут 34 крупных газовоза, а всего в следующем году услугами терминала воспользуются 6 клиентов, сообщила компания.

По словам коммерческого директора KN Миндаугаса Навикаса, Клайпедский СПГ-терминал работает практически на максимальной мощности и обеспечивает потребности регионального рынка.

«В 2022 году обновленная модель распределения мощностей создала стабильность в использовании СПГ-терминала и позволяет пользователям терминала правильно планировать доставку газа», - говорится в сообщении Навикаса.

Большая часть газа (24 ТВт-ч) будет поставлена ​​в новом газовом году потребителям из Литвы, Латвии и Польши, заказавшим в прошлом году долгосрочные мощности. Еще 4 ТВт-ч мощности со спотового рынка будут распределены в течение года в случае необходимости обеспечения изолированной работы энергосистемы, а в противном случае - для обеспечения потребности в газе в единичных случаях.

С начала этого года по 23 июля в Клайпеду прибыло 20 крупных газовозов, а до конца этого года ожидается столько же.

За это время было поставлено 2,9 млн кубических метров СПГ, в основном (47%) из Норвегии. Газ поступал в Литву также из США, Нигерии и Алжира. Планируется, что в этом году на СПГ-терминале будет регазифицировано около 37 ТВтч газа.