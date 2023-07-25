Эстония продолжит пользоваться Клайпедским терминалом СПГ

Оператор терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos Nafta (KN) выделил четырем клиентам в Литве и Эстонии 6 тераватт-часов (ТВтч) газификационных мощностей на 2024 газовый год, который начнется в октябре.
Планируется, что в 2024 году будет регазифицировано около 34 ТВтч газа - так же, как и в этом году, в Клайпедский порт прибудут 34 крупных газовоза, а всего в следующем году услугами терминала воспользуются 6 клиентов, сообщила компания.
По словам коммерческого директора KN Миндаугаса Навикаса, Клайпедский СПГ-терминал работает практически на максимальной мощности и обеспечивает потребности регионального рынка.
«В 2022 году обновленная модель распределения мощностей создала стабильность в использовании СПГ-терминала и позволяет пользователям терминала правильно планировать доставку газа», - говорится в сообщении Навикаса.
Большая часть газа (24 ТВт-ч) будет поставлена в новом газовом году потребителям из Литвы, Латвии и Польши, заказавшим в прошлом году долгосрочные мощности. Еще 4 ТВт-ч мощности со спотового рынка будут распределены в течение года в случае необходимости обеспечения изолированной работы энергосистемы, а в противном случае - для обеспечения потребности в газе в единичных случаях.
С начала этого года по 23 июля в Клайпеду прибыло 20 крупных газовозов, а до конца этого года ожидается столько же.
За это время было поставлено 2,9 млн кубических метров СПГ, в основном (47%) из Норвегии. Газ поступал в Литву также из США, Нигерии и Алжира. Планируется, что в этом году на СПГ-терминале будет регазифицировано около 37 ТВтч газа.
По данным BNS, в 2024 году что терминал используется поставщиком электроэнергии и газа Ignitis, крупнейшим потребителем газа в стране, йонавским производителем удобрений Achema, компанией Imlitex, латвийским энергетическим концерном Latvenergo, эстонской газовой компанией Elenger (Eesti Gaas) и польским НК Orlen.