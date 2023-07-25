«Как раньше не будет уже ничего»: что говорят священники из Украины и России о разрушении храма в Одессе

«Унижение и обесценивание собеседника делает невозможным не только примирение, но и сам диалог на равных. Отказ от диалога предполагает разрешение противоречий только через насилие - словесное, военное, какое угодно», - комментирует его слова Андрей Кордочкин. - «Лозунг "Где вы были восемь лет?" вполне успешно купирует не только способность к анализу, но и способность к сопереживанию и эмпатии».

Он отмечает, что важно не только то, что говорят российские представители церкви, но и то, как они молчат. «Когда 14 января 2023 года ракета поразила девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске, убив не менее 46 человек и ранив не менее 80, на следующий день на сайте Патриархии появилось соболезнование в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы в Непале. Стоит ли удивляться о том, что никто из официальных спикеров „не заметил“ удар по рукотворному храму в Одессе?» - рассуждает Кордочкин.

«Верить, что после войны всё будет как раньше - это самообман. "Как раньше" не будет уже ничего», - резюмирует он.