Объясняет синоптик: градины-убийцы в Италии и Хорватии являются следствием глобального потепления

Италию сейчас атакует мощный град, равного по силе которому прежде никогда не видели в Европе. Это почувствовали на себе и приехавшие на юг Европы в отпуск эстонцы, пишет известный эстонский синоптик Кайро Кийтсак.
Погода в июле в Европе до сих пор была очень экстремальной. Северная Европа неделями вынуждена была терпеть постоянные ливни и грозы. Во многих местах средняя температура воздуха была ниже июльской нормы. Причиной неустойчивой погоды является низкое давление и вызываемое им похолодание.
В Южной Европе все наоборот, и там царит невиданная жара, которая бьет новые тепловые рекорды во многих странах. Температура местами превышает 40 градусов. Также произошли крупные лесные пожары. Средняя температура воздуха в очень многих районах оказывается выше июльской нормы.
В окрестностях Альп и на Балканском полуострове, где встречаются более прохладный и влажный воздух, идущий с севера, и более сухой и горячий воздух, устремленный на север с юга, происходят мощные грозы, которые уже вызвали сотни тысяч ударов молний, очень сильные порывы ветра (до 60 м/с), проливные дожди, очень сильный град (с градинами до 16 см в диаметре) и даже торнадо. Все это является следствием высвобождения огромного количества энергии в этих районах.
Особенно экстремальным явлением оказывается очень сильный град, который часто следует за сильными грозами, особенно в северной и северо-восточной Италии, Хорватии и Словении. Огромные градины в больших количествах уничтожают автомобили, портят здания, растения, посевы, наносят увечья людям и животным, при этом бывают и смертельные случаи.
19 июля из-за аномального града в Италии получили ранения 110 человек, а в Хорватии — 180. По меньшей мере, четыре человека погибли. Европейская лаборатория сильных штормов объявила в своем недавнем отчете, что градины диаметром 16 см, падавшие на северо-востоке Италии 19 июля, являются новым европейским рекордом по своим размерам. Предыдущий рекорд - 15 см - с 2016 года принадлежал Румынии.
Однако теперь стало известно о фотографии еще более крупной градины, выпавшей в ночь на 25 июля в районе Бруньера на северо-востоке Италии. Первые оценки показывают, что ее диаметр может достигать почти 20 см. Информация еще очень свежая и выяснение всех деталей продолжается, но если эти данные окажутся правдой, значит, Европа получила новый «градовый рекорд».
Такого града никогда раньше не видели в Европе. Почти каждый день с неба в регионе Альп падают огромные градины. Местные жители, как и туристы, очень сильно измотаны и пребывают в шоке. Это можно увидеть и на снятых в этих регионах фотографиях и видео. Эстонцы, отправившиеся туда на отдых, также попали в лапы гроз и града.
Трудно спрогнозировать, насколько велики будут нанесенные буйством природы убытки. Ясно, что они будут очень большими и коснутся многих стран. Увеличение частоты таких являений напрямую связано с изменением климата.
Анализ отчетов о граде, полученный Европейской базой данных об опасных погодных явлениях, показывает, что частота выпадения градин диаметром более 5 см значительно увеличилась вокруг Альп из-за потепления климата. Выпадение градин диаметром более 5 см сейчас в 3 раза более вероятно, чем, скажем, в 1950-х годах. Гигантские градины типичны для т. н. суперячеек (разновидности грозового облака, характеризующейся наличием мезоциклона).
Для образования гигантских градин в первую очередь необходимы интенсивные ветровые потоки, мощные восходящие потоки воздуха, большое количество потенциальной энергии, низкая точка замерзания, сухие средние слои тропосферы. Условия в районе Альп очень благоприятствуют сильному граду.