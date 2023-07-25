Объясняет синоптик: градины-убийцы в Италии и Хорватии являются следствием глобального потепления

Погода в июле в Европе до сих пор была очень экстремальной. Северная Европа неделями вынуждена была терпеть постоянные ливни и грозы. Во многих местах средняя температура воздуха была ниже июльской нормы. Причиной неустойчивой погоды является низкое давление и вызываемое им похолодание.

В Южной Европе все наоборот, и там царит невиданная жара, которая бьет новые тепловые рекорды во многих странах. Температура местами превышает 40 градусов. Также произошли крупные лесные пожары. Средняя температура воздуха в очень многих районах оказывается выше июльской нормы.

В окрестностях Альп и на Балканском полуострове, где встречаются более прохладный и влажный воздух, идущий с севера, и более сухой и горячий воздух, устремленный на север с юга, происходят мощные грозы, которые уже вызвали сотни тысяч ударов молний, очень сильные порывы ветра (до 60 м/с), проливные дожди, очень сильный град (с градинами до 16 см в диаметре) и даже торнадо. Все это является следствием высвобождения огромного количества энергии в этих районах.

Особенно экстремальным явлением оказывается очень сильный град, который часто следует за сильными грозами, особенно в северной и северо-восточной Италии, Хорватии и Словении. Огромные градины в больших количествах уничтожают автомобили, портят здания, растения, посевы, наносят увечья людям и животным, при этом бывают и смертельные случаи.