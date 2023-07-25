Любители музыки, крепитесь! Spotify поднимает цены на подписку

В Великобритании стоимость Spotify Premium вырастет на один фунт за одного подписчика и составит 10,99 евро. Стоимость подписки на двух человек составит 14,99 фунта стерлингов, а семейного пакета - 17,99 фунта стерлингов. В США стоимость пакетов вырастет на один доллар, а в Эстонии ожидается повышение цены на один евро.

Согласно последнему финансовому отчету, Spotify планирует увеличить число своих ежемесячных пользователей на 36 миллионов человек. Всего у Spotify в настоящее время 551 миллионов пользователей, из которых 220 миллионов подписаны на Spotify Premium, а это значит, что, повысив цену подписки, Spotify увеличит свой оборот на несколько миллионов.

Однако убыток компании до налогообложения составил 241 миллионов евро, что очень много по сравнению с прошлогодним убытком в 90 миллионов евро. Кроме того, в январе музыкальный гигант уволил шесть процентов своих сотрудников. Еще весной этого года генеральный директор Spotify Дэниел Эк намекнул, что повышение цены на Spotify Premium - лишь вопрос времени.