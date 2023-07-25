Любители музыки, крепитесь! Spotify поднимает цены на подписку

Популярный музыкальный сервис Spotify планирует повысить стоимость подписки на свой платный сервис Spotify Premium в десятках регионов. Последний раз цены на Spotify Premium повышались в 2011 году. Новые цены скоро вступят в силу в Великобритании, США, Канаде и еще 49 странах, сообщает Би-би-си.
В Великобритании стоимость Spotify Premium вырастет на один фунт за одного подписчика и составит 10,99 евро. Стоимость подписки на двух человек составит 14,99 фунта стерлингов, а семейного пакета - 17,99 фунта стерлингов. В США стоимость пакетов вырастет на один доллар, а в Эстонии ожидается повышение цены на один евро.
Согласно последнему финансовому отчету, Spotify планирует увеличить число своих ежемесячных пользователей на 36 миллионов человек. Всего у Spotify в настоящее время 551 миллионов пользователей, из которых 220 миллионов подписаны на Spotify Premium, а это значит, что, повысив цену подписки, Spotify увеличит свой оборот на несколько миллионов.
Однако убыток компании до налогообложения составил 241 миллионов евро, что очень много по сравнению с прошлогодним убытком в 90 миллионов евро. Кроме того, в январе музыкальный гигант уволил шесть процентов своих сотрудников. Еще весной этого года генеральный директор Spotify Дэниел Эк намекнул, что повышение цены на Spotify Premium - лишь вопрос времени.
Пользователям будет предоставлен месяц на принятие решения о продолжении подписки до предстоящего повышения цены на Spotify Premium. После этого будет действовать новая цена. По словам самой компании Spotify, повышение цен направлено на то, чтобы платформа могла продолжать предлагать пользователям музыку от любимых исполнителей.