Полиция запрещает в Нарве публичные собрания, связанные с пропагандой военных действий России

«К сожалению есть люди, которые в конце июля и начале августа раньше праздновали дату оккупацию Нарвы и другие значимые для России военные праздники, - разъяснил руководитель полицейского отделения Нарвы Индрек Пюви. - Война в Украине, развязанная Россией, является преступной, а использование пропагандистской символики и отмечание праздников военной направленности в Эстонии невозможны».

Руководитель отделения объяснил, что в ситуации, когда те же самые российские военные подразделения совершают военные преступления в Украине, проведение таких собраний недопустимо. «Скорее всего на таких мероприятиях использовалась бы враждебная символика, что повлекло бы за собой серьезные правонарушения и конфликты», - сказал Пюви.

Это значит, что полиция запрещает проведение демонстраций, собраний и выступлений, пропагандирующих войну и поддерживающих в символах, словах, так и делах военные преступления путинского режима в Украине. К сегодняшнему дню в полицию поступило одно заявление на регистрацию публичного собрания, которое должно было состояться 26 июля в Нарве. В связи с распоряжением это заявление было отклонено.

За проведение запрещенного публичного собрания полагается денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года. Полиция будет задерживать людей, которые агитируют принимать участие в собрании или иным способом помогают в его организации.