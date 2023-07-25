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Кайтселийт сможет выдавать своим членам разрешение на личное оружие

BNS
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Члены Алутагузеской дружины "Кайтселийта".
Члены Алутагузеской дружины "Кайтселийта". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Министерство обороны направило на круг согласования проект, дающий Кайтселийту право выдавать активному члену разрешение на приобретение личного огнестрельного оружия.

Законопроект о внесении изменений в законы о Кайтселийте и о государственном гербе вносит изменения в порядок обращения с оружием Кайтселийта, в рамках которого руководитель структурного подразделения, уполномоченный командующим Кайтселийта, наделяется полномочиями выдавать действительному члену орагнизации разрешение на приобретение личного огнестрельного оружия.

Кроме того, с целью поощрения охотников ко вступлению в организацию поправка позволяет при исполнении служебных обязанностей Кайтселийта использовать охотничье оружие аналогично приобретаемому для самообороны оружию.

Поправкой к закону дополнительный отпуск до 10 календарных дней будет с целью обеспечения равного обращения предоставлен поддерживающим и активным членам Кайтселийта, которые занимаются обучением молодежи. Поправка также уточняет регламент участия в охране, чтобы обеспечить более гибкую охрану различных объектов.

С поправкой к закону о государственном гербе Кайтселийту предоставляется право использовать изображение малого государственного герба в своих документах и публикациях.

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